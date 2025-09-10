go!go!vanillasが、9月24日にリリースするニューEP『SCARY MONSTERS EP』の全曲トレーラーを公開した。

本作は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマ「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」、柳沢進太郎（Gt）が制作した新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。

公開されたトレーラーは、本作のジャケット写真を描いたZECINがアニメーションを手掛けた。バンドメンバーを模した個性あふれる怪物たちが動き出し、それぞれの楽曲の世界観を楽しむことができる見応えのある映像となっている。

また、あわせてショップ別CD予約購入特典の絵柄も公開。今年3月に行われた日本武道館ライブの様子を収めたものや、ロンドンで撮影されたメンバー写真を使用したものなど、CDショップ別に5種類の展開となっている。

さらに、タワーレコードの対象店舗にて本作の先行視聴も決定。リリースに先がけて、収録曲とBlu-ray／DVD付属形態に収録される日本武道館公演のライブ映像『LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-』の一部音源を視聴することができるという。

加えて、予約キャンペーンの開催も決定。期間内に本作をPre-add／Pre-seveすると、全員に、「SCARY MONSTER」MV撮影のオフショットが当たる。期間は9月23日23時59分まで。

なお、go!go!vanillasは10月よりホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）