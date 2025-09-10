Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月10日は、USBメモリ感覚でノートPCに挿しっぱなしで使え、USB 3.2対応の高速転送で幅広いデバイスに対応するBUFFALO（バッファロー）の「SSD-PST500U3BA/N」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB 3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコ パッケージ SSD-PST500U3BA/N 11,230円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

バッファロー史上最小・最軽量のSSD「SSD-PST500U3BA/N」が10％オフとお買い得！

BUFFALO（バッファロー）の「SSD-PST500U3BA/N」は、重さ約4.5g・容量500GBのコンパクトSSD。USBメモリ感覚でノートPCに挿しっぱなしで使え、USB 3.2対応の高速転送で幅広いデバイスに対応するアイテムが10％オフとお買い得価格で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

BUFFALOの「SSD-PST500U3BA/N」は、幅14.6×高さ8×奥行28mm、重さ約4.5gという超小型・超軽量ボディを実現した外付けSSDです。

接続した際の飛び出し部分を約17mmに抑えており、ノートPCに挿しっぱなしにしたままでも邪魔になりません。

しかも、容量は500GB。USBメモリでは心許なかった写真や動画の保存も、これひとつで解決できます。クラウドに頼らなくても、オフラインで大容量データを持ち歩ける安心感があります。

Image: Amazon.co.jp

「SSD-PST500U3BA/N」はUSB 3.2（Gen1）/3.0/2.0に対応し、読み込み600MB/s以上、書き込み500MB/s以上の高速な読み書きが可能。写真や動画などの大容量データの転送もスムーズで、動画編集やバックアップ用途でも活躍します。

さらに、WindowsやMacはもちろん、ゲーム機やテレビ録画など幅広い機器で使用可能。耐衝撃性も考慮された設計なので、外出先での利用にも安心です。

BUFFALO「SSD-PST500U3BA/N」は、“超軽量・超小型×500GBの容量×高速転送”という三拍子を兼ね備えたストレージ。ノートPCに挿しっぱなしにしておける使い勝手が、日常の作業環境を一段と快適にしてくれます。

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB 3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコ パッケージ SSD-PST500U3BA/N 11,230円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞バッファロー アイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月10日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp