¡¡ÊÆ²¼±¡¤Ç£¹Æü¡¢¡ÖÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ê£Õ£Á£Ð¡Ë¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÆâÉô¹ðÈ¯¼ÔÊÝ¸î¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñÌ±¤Î¿®Íê²óÉü¡×¤ÈÂê¤·¤¿£Õ£Æ£Ï¸øÄ°²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£Õ£Æ£Ï¤¬ÊÆ·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£Õ£Æ£Ï¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ê¥½¥ó²¼±¡µÄ°÷¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£Áª½Ð¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£°·î£³£°Æü¤Î¥¤¥¨¥á¥ó²¤Ç¤Î¥ì¡¼¥À¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ÎÌµ¿Í¹¶·âµ¡¡Ö£Í£Ñ¡½£¹¡¡¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬È¯¼Í¤·¤¿¶õÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤¬¹âÂ®Èô¹Ô¤¹¤ë¸÷¤ëµåÂÎ¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎµåÂÎ¤Ï¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¡£±ÇÁü¤ÏÊÌ¤Î£Í£Ñ¡½£¹¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿£Õ£Æ£Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ê¥Ã¥×»á¤Ï¡ÖµÄ²ñ¤â°ìÈÌ¤Î¿Í¤â±ÜÍ÷¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¼ï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬£Õ£Æ£Ï¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤ÓÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£°ìÂÎ¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ·³¤ÎÂàÌò·³¿ÍÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô£²¿Í¤â¸øÄ°²ñ¤Ç¾Ú¸À¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¾ì¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÄ¹Êý·Á£Õ£Æ£Ï¤È¡¢ÀÖ¤¯¸÷¤ëµðÂç¤Ê»Í³Ñ·Á¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÄ¾ÀÜ¤Î¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õ·³ÂàÌò·³¿Í¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ì¥Á¥§¥Æ¥ê»á¤Ï¡¢¹ñ²È¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥°¶õ·³´ðÃÏ¤ËÃóÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î£Õ£Á£Ð¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ë»ö·ï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢£Õ£Ð£Á¤¬·«¤êÊÖ¤·Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯£±£°·î£±£´Æü¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤¬¡Ö£²¤Ä¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»ÜÀß¤Î¾å¶õ¤ËÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëµðÂç¤ÊÀÖ¤¤»Í³Ñ·Á¤¬Åì¤ËÉº¤¤¡¢µÖ¤Î¸å¤í¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢¥Ì¥Á¥§¥Æ¥ê»á¤ÏÂ¾¤Î·ÙÈ÷°÷¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¹âÂ®¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÊªÂÎ¡×¤¬´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ì¥Á¥§¥Æ¥ê»á¤Ï¡Ö»ä¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿£µ¿Í¤ÎÌÜ·â¼Ô¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊµðÂç¤ÊÄ¹Êý·Á¤ÎÈô¹ÔÂÎ¤¬Ìó£´£µÉÃ´Ö¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤·¡¢¤½¤Î¸å¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈô¤Óµî¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±½µ´Ö¸å¡¢·ÙÈ÷Åö¶É¤Ï¡¢³¤¾å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Ìµ¿Íµ¡¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê¸÷¤¬´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÖÉôÂâ¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ï¹ß²¼¤·´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤ËÃ»»þ´Ö¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢½Ö»þ¤ËÌë¶õ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¥Ì¥Á¥§¥Æ¥ê»á¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õ·³ÂàÌò·³¿Í¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥é¥ó¥°¥ì¡¼¶õ·³´ðÃÏ¤ÇµðÂç¤Ê»°³Ñ·Á¤Î£Õ£Æ£Ï¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ï¡Ö´ðÃÏÆâ¤Î£Î£Á£Ó£Á³ÊÇ¼¸ËÉÕ¶á¤«¤é£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀµ»°³Ñ·Á¤ÎÊªÂÎ¤¬Î¥Î¦¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï»ä¤ÎÅÅÏÃ¤òË¸³²¤·¡¢²»¤ÏÁ´¤¯½Ð¤º¡¢¤½¤ÎÊªÂÎ¤Ï¡ÄÎ®Æ°Åª¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊªÂÎ¤ÏºÇ½é±ß·Á¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿¤Î·Á¤ò¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿ôÊ¬´Ö¡¢»°³Ñ·Á¤ÎÈô¹ÔÂÎ¤Î²¼¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èô¹ÔÂÎ¤Ï¿ôÉÃ¤Î¤¦¤Á¤Ë¾¦¶È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î¹âÅÙ¤Þ¤ÇµÞÂ®¤Ë¾å¾º¤·¡¢²»¡¢É÷¤ÎÊÑ°Ì¤ÏÁ´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê±§ÃèÁ¥¤òÌÜ·â¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬µ°Æ»¤«¤é³°¤ì¡¢ÄµÊóµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
