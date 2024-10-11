［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム勝負を決定づける一撃だった。日本代表は現地10月10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビアと対戦。14分にMF鎌田大地のゴールで先制すると、81分にCKから途中出場のFW小川航基がヘッドで追加点を奪い、過去３戦全敗だった敵地で２−０の快勝を飾った。貴重な２