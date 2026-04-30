中国の海洋経済は今年、好調なスタートを切りました。速報値によると、第1四半期（1−3月期）の海洋生産総額は前年同期比5．4％増の2兆6000億元（約61兆円）でした。海洋の従来型産業は基盤をさらに強化し、構造転換と高度化が順調に進んでいます。第1四半期には海洋船舶についての新造船受注量は前年同期比116．7％増、建造完工量は同33．3％増、手持受注量は同30．0％増と、造船業での三大指標がすべて増加しました。国際市場で