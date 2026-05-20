ジョゼ・モウリーニョ監督の就任が濃厚となっているラ・リーガのレアル・マドリード。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はすでに自身の代名詞である「HERE WE GO」とともにレアル帰還の可能性を伝えている。モウリーニョは2010年から2013年までレアルを指揮しており、リーグとコパ・デル・レイ、スーパーカップのタイトルを獲得している。そんな新体制となるレアルだが、来季はどのような布陣となるの