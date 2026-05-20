SNSなどで「第3号被保険者が廃止されるのでは？」といった話題を目にし、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。 実際に制度の見直しについて議論が進められているとの報道もあり、SNSではさまざまな意見が飛び交っています。本記事では、第3号被保険者制度の仕組みを整理しつつ、見直しが行われた場合の影響や、現時点で押さえておきたいポイントについて解説します。 第3号被保険者制度とは？ まず確