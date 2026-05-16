今になって思えばーー。この日、長男を振り切ったことを後悔するママ。でも、これから少しずつ長男との時間を作れば大丈夫。パパとも協力して長男をひとりにしないようにしよう！そう思っていたのですが…!?>>【まんが】保育園に行きたくない(ウーマンエキサイト編集部)