新学期が始まり、再び学童に通う小学生を持つ家庭も多い。共働き世帯にとって欠かせない学童クラブだが、電車遅延で送迎が間に合わず、延長料金が発生してしまうケースもある。しかし、なかには東京・武蔵野市のように「遅延証明書」で料金を免除するという自治体も。異例ともいえる対応について、市の担当者に話を聞いた。 【画像】武蔵野市が遅延証明書の提出で延長料金がかからない対応をしている理由 「電車遅