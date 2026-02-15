ここ20年ほどで「発達障害」という言葉は社会に深く浸透した。かつての社会では、個々の多様な振る舞いや独自のスタイルとして受け入れられていた特性が、今、改めて「発達障害」として顕在化している。 これは人々の性質が変化したのではなく、社会が求める「適切さ」の基準がかつてないほど高まり、個々の特性が社会に適応できるかどうかを峻別する精度が上がった結果だと言えるだろう。 この潮流は、いわゆる「エリー