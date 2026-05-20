重さが気になりやすい髪も、レイヤーを入れることでぐっと軽やかな印象に。長さを変えずとも動きと抜け感をプラスできるのが嬉しいポイントです。ペタッとしがちな大人の髪もふんわりと見せやすく、無理なく立体感を演出。ナチュラルな動きのあるスタイルから、まとまり重視の上品な仕上がりまで、それぞれの魅力を分かりやすくレポートします。 軽やかなレイヤースタイル 表面にさりげなくレイヤ