品川駅でしか買えないなんてズルい！行列必至のスイーツ「いちごミルクサンド」実食レポート

東京・品川駅構内に店舗を構えるいちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」。ここでしか買えない「いちごミルクサンド」が注目度急上昇中で、手土産や自分へのご褒美にぴったりなんです♡今回は、甘酸っぱさととろける食感がたまらない、今話題のいちごスイーツをご紹介します！

いちご好きさん必見！一度は食べたいVERY RUBY CUTの「いちごミルクサンド」

いま話題のいちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」をご存じですか？

東京・品川駅構内の「エキュート品川」にしか店舗がない特別感と、いちごスイーツの専門店というコンセプトで、SNSでも大人気のお店。お店には行列ができていて売り切れていることもしばしば。

そんなVERY RUBY CUTの定番人気商品のひとつが、「いちごミルクサンド」。

国内線JALファーストクラス機内⾷の茶菓に選ばれていたり、「エキュート品川 定番手土産スイーツ売上ランキング」では、2年連続1位を受賞しているんだそう！（※2025年5月1日(木)〜5月31日(土)の実店舗売上金額の集計に基づく。）

パッケージからして可愛らしくて、手土産にぴったり。もちろん、いちごを贅沢に味わえるおいしさも見逃せません♡

甘酸っぱくてとろける味わいは…まさに“いちごミルク”！

「いちごミルクサンド」は、いちごのコンフィチュール（ジャム）とホワイトショコラをやわらかなクッキーで挟んだ贅沢サンド。

コンフィチュールは、真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」を丁寧に煮詰めており、まるでゼリーのお菓子のようにぷるもちっとした食感。ジャムっぽいとろっとした食感を想像して食べたので、ちょっとびっくり！

甘酸っぱいコンフィチュールと練乳ミルクのコクをなめらかに練り上げたクリーミーなホワイトショコラが重なり合い、まさに口のなかでとろける“いちごミルク”♡

クッキー生地は、さっくりとしっとりの中間くらいの絶妙な食感で、ひとくちで幸せな気持ちになれます！

個包装＆小ぶりで食べやすいのも嬉しい♪手土産にも自分へのご褒美にも！

「いちごミルクサンド」は、5個入りで1,188円、8個入り 1,836円、12個入り 2,808円（すべて税込）。日持ちの目安は14日間、ひとつずつ個包装になっているので、職場や友人へのちょっとしたプレゼントや手土産にもぴったり。

品川駅構内でしか買えないというレア感もあり、喜ばれること間違いナシ。もちろん、がんばった自分へのご褒美スイーツとしても♡

1個のサイズは小ぶりながらもしっかり満足感があり、リッチな口当たりで「贅沢スイーツを食べた感」満点。

いちごスイーツ専門店発の贅沢いちごミルクサンド、品川駅に行ったらぜひチェックしてみてくださいね！

【VERY RUBY CUT いちごミルクサンド】

美味しさ：★★★★☆

甘さ：★★★☆☆

コスパ：★★★☆☆

話題のスイーツ知ってる感：★★★★★

※記事内の商品情報は2025年9月時点の情報です。