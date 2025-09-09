品川駅でしか買えないなんてズルい！行列必至のスイーツ「いちごミルクサンド」実食レポート
いちご好きさん必見！一度は食べたいVERY RUBY CUTの「いちごミルクサンド」
いま話題のいちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」をご存じですか？
東京・品川駅構内の「エキュート品川」にしか店舗がない特別感と、いちごスイーツの専門店というコンセプトで、SNSでも大人気のお店。お店には行列ができていて売り切れていることもしばしば。
そんなVERY RUBY CUTの定番人気商品のひとつが、「いちごミルクサンド」。
国内線JALファーストクラス機内⾷の茶菓に選ばれていたり、「エキュート品川 定番手土産スイーツ売上ランキング」では、2年連続1位を受賞しているんだそう！（※2025年5月1日(木)〜5月31日(土)の実店舗売上金額の集計に基づく。）
パッケージからして可愛らしくて、手土産にぴったり。もちろん、いちごを贅沢に味わえるおいしさも見逃せません♡
甘酸っぱくてとろける味わいは…まさに“いちごミルク”！
「いちごミルクサンド」は、いちごのコンフィチュール（ジャム）とホワイトショコラをやわらかなクッキーで挟んだ贅沢サンド。
コンフィチュールは、真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」を丁寧に煮詰めており、まるでゼリーのお菓子のようにぷるもちっとした食感。ジャムっぽいとろっとした食感を想像して食べたので、ちょっとびっくり！
甘酸っぱいコンフィチュールと練乳ミルクのコクをなめらかに練り上げたクリーミーなホワイトショコラが重なり合い、まさに口のなかでとろける“いちごミルク”♡
クッキー生地は、さっくりとしっとりの中間くらいの絶妙な食感で、ひとくちで幸せな気持ちになれます！
個包装＆小ぶりで食べやすいのも嬉しい♪手土産にも自分へのご褒美にも！
「いちごミルクサンド」は、5個入りで1,188円、8個入り 1,836円、12個入り 2,808円（すべて税込）。日持ちの目安は14日間、ひとつずつ個包装になっているので、職場や友人へのちょっとしたプレゼントや手土産にもぴったり。
品川駅構内でしか買えないというレア感もあり、喜ばれること間違いナシ。もちろん、がんばった自分へのご褒美スイーツとしても♡
1個のサイズは小ぶりながらもしっかり満足感があり、リッチな口当たりで「贅沢スイーツを食べた感」満点。
いちごスイーツ専門店発の贅沢いちごミルクサンド、品川駅に行ったらぜひチェックしてみてくださいね！
【VERY RUBY CUT いちごミルクサンド】
美味しさ：★★★★☆
甘さ：★★★☆☆
コスパ：★★★☆☆
話題のスイーツ知ってる感：★★★★★
※記事内の商品情報は2025年9月時点の情報です。