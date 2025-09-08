「サンマとれすぎて」豊漁で一時休漁…13年ぶり調整　発泡スチロールの箱が不足　1尾88円で販売する店も

大ぶりで脂がのっている2025年のサンマ。

予想以上の水揚げで価格も安くなる中、13年ぶりにある対応がとられることが決まりました。

こんがりと焼けた、脂がのった大ぶりのサンマ。

都内の居酒屋では、サンマの塩焼きと刺し身の定食に注文が殺到していました。

店主も、サンマのサイズに驚きを隠せません。

根室食堂尾山台店・平山徳治さん：

10年ぶりくらいにとんでもなく大きい。それで値段も高くないからびっくり。

豊漁が続いているサンマ。

全国さんま棒受網漁業協同組合全さんまによりますと、8月の全国のサンマ水揚げ量は約5000トンで、2024年の同じ時期の2倍ほど。

さらに、9月の水揚げ量は8日までにすでに約5000トンで、わずか1週間で8月の水揚げ量と同じ量になっています。

このため、サンマの水揚げ量日本一を誇る北海道・根室市の花咲港ではうれしい悲鳴が上がっていました。

杉山水産・古田大輔さん：

発泡スチロールの箱が足りなくて。大型のサンマを生食用で出しているので足りなくなった。

想定外の漁獲量でサンマを入れる箱が足りなくなり、急きょ箱を追加注文するなど、受け入れ態勢が追い付かない状態だといいます。

こうした状況を受け、全さんまは漁獲量を調整するため24時間から48時間の休漁を決め、4日から全国で一斉に実施しています。

月曜から木曜の間に水揚げした船は翌朝午前6時まで、金曜と土曜に水揚げした船は2日後の午前6時まで出港を見合わせるということです。

この漁獲量の調整は2012年以来で、9月末まで続ける予定だということです。

では、現在のサンマの価格は？

千葉市内にある鮮魚店では2024年のサンマの値段が1尾198円ほどでしたが、2025年は大ぶりのサンマが1尾88円、税込みでも95円と100円を切っています。

石毛魚類千城台本店・山田昌央店長：

（Q.値段は？）かなり無理してます。旬なものなので、みんなに食べてもらいたいから安く。

秋の味覚が手ごろな値段とあって、客が次から次へと来店。

来店客からは「近くのスーパーだと350円、ここ88円だからすごく安い！」「去年は細くて高くて一度も食べなかったが、今年は4〜5回食べてる」といった声が聞かれました。

この店では7日、4500匹が午後3時ごろに完売。

8日は2000匹が用意されましたが、夕方には完売する見込みだということです。