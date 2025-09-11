フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック

フェスを快適に過ごすために大切なのは、当日の装備とちょっとした事前の工夫。暑さや混雑、長時間の移動に備えて、“何をどう持つか・どう整えるか”を意識するだけで、1日の過ごしやすさが大きく変わってきます。本記事では、都市型フェスの代表格である「ULTRA JAPAN」をはじめとしたイベントに役立つ準備テクニックを、ULTRA JAPAN MAGAZINE編集部が5つに絞ってご紹介します。

【フェスの基本装備】まずは最低限の持ち物リストをチェック

都市型フェスでは、万が一のときにコンビニや売店で調達できることも多いため、持ち物は“必要最低限”に絞って荷物を軽くしておくのがコツ。とはいえ、チケット・スマホ・現金・身分証明書といった基本セットに加え、暑さ対策や突然の雨への備えがあるかどうかが、快適さを大きく左右します。

バッグは、両手をあけられるボディバッグやショルダーバッグがおすすめ

特に暑さ対策は命綱。帽子やサングラス、塩分補給できるタブレット類はもちろん、汗をかいたとき用のタオルやウェットシートなどはしっかり準備しておきたいところです。そして、意外と忘れやすいのが現金。キャッシュレス決済が主流になっているとはいえ、ロッカーの利用や一部のブースでは現金が必要になる場合も。お札と小銭をジップ付き袋などにまとめておくと安心です。また、天候に応じた対策も重要。雨の予報がある日はレインポンチョや防水バッグ、汗が気になる方は着替えや冷感グッズ、化粧直しアイテムなど、自分の体質や過ごし方に合わせて調整する視点がポイントになります。ここからは、を5つのテクニックにまとめてご紹介します。

テクニック① 足の疲れを防ぐ“スニーカー＋α”の工夫

フェスで最も疲れを感じやすいのが「足」。ステージ間の移動、何時間にもわたる立ちっぱなしやジャンプ…。気がつけば足がパンパンになっていた、なんてことも少なくありません。そんな足まわりの負担を軽減するには、履き慣れたスニーカーに「インソール」をプラスするのがおすすめ。特にクッション性の高いタイプを選べば、足裏のダメージがぐっとラクに。最近では“高反発タイプ”のインソールも登場しており、長時間の立ちっぱなしでも疲れにくくなると話題に。たとえばは、衝撃吸収性に優れた素材を使用し、ふんわりとした履き心地で足裏の負担をしっかり軽減。スニーカーにそのまま装着できる手軽さもあり、フェス初心者にもやさしいアイテムです。弾力性のある特殊素材でできており、歩行やジャンプの際にかかる圧力をしっかりと分散。そのやわらかさは「卵を置いて座っても割れない」と言われるほど。衝撃を吸収する力が強く、足裏の負担をやわらげてくれます。

テクニック② 探す手間０秒！タイムテーブルは「待受」に仕込む

フェス当日は、ライブの流れや休憩タイミングなど、意外と判断が求められるシーンがたくさんあります。「次どこ行くんだっけ？」とスマホを何度も開いていると、地味に疲れがたまることも。さらに、画面操作が増えることでバッテリーの減りが早くなるのも悩みどころです。そこでおすすめなのが、タイムテーブルをスマホの待ち受け画面に設定すること。開くだけですぐ確認できるので、探す手間が省けるだけでなく、操作回数が減る分、バッテリーの消耗も抑えられます。

テクニック③ 会場マップも集合場所も“LINEにまとめて共有”

家族や友達と一緒に参加する場合は、LINEのアルバム機能を活用するのがおすすめ。会場マップや集合場所のスクリーンショットなど、必要な情報をグループ内のアルバムにまとめておけば、「あれ、どこにあったっけ？」と探す手間がなくなり、全員が同じ情報にすぐアクセスできる状態に。とっさの判断が求められる場面が多いフェスでは、ちょっとした情報整理がストレスを減らし、快適な1日を支えてくれます。

テクニック④ かさばらない収納術。フリーザーバッグで荷物をミニマル化

ある程度の荷物は必要だけど、重くなるのは避けたい…。そんなときに便利なのがジップ付きのフリーザーバッグ。現金やチケットはもちろん、汗拭きシートや塩分タブレットなどを小分けに収納すれば、荷物の整理と省スペース化を両立できます。

特に化粧ポーチはかさばるので、コスメを厳選して入れ替えるのが◎

テクニック⑤ 1枚で何役も！“シャツ”がフェスで頼れる理由

フェスの服装は自由に楽しむのが一番。でも、シャツが1枚あるだけで、けっこう役立つ場面が多いんです。例えば、日差しが強い時間帯には、日よけとして肩にかけたり、腕まくりして羽織るだけでも体感温度が下がります。夕方以降、肌寒さを感じたときの対策にも◎シャツならコンパクトに畳んでバッグに入れやすく、荷物になりにくいのもメリット。腰に巻いたり、肩掛けするだけでコーディネートのアクセントにもなるため、“フェスっぽいおしゃれ感”も演出できます。「Tシャツ1枚だと少し不安…」という人は、薄手のシャツを1枚加えておくと安心です。直射日光を避けるためには、タオルやスカーフが活躍。強い日差しの時間帯には、首元や肩にサッとかけるだけで体感温度を下げる効果が。特にタオルは汗も拭けて、実用性の高さが魅力です。一方でスカーフは、紫外線対策をしつつ見た目もおしゃれに仕上げられる便利アイテム。特にフェス会場では日傘の使用が禁止されていることが多いため、“身につける日よけ”として心強い存在にに。フェスを快適に過ごすためには、ほんの少しの準備や工夫があるだけで、当日の動きやすさがぐっと変わります。「どんな格好で行くか」「何を持っていくか」「どうやって情報を整理するか」。少し意識しておくだけで、ストレスを減らし、より楽しい1日につながるはずです。