１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、森が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでライブ配信を行った。先月２９日にスーパーで売っていた鶏肉を「鳥刺しにして食べた」と投稿した後、Ｘ更新が途絶えており、波紋が広がっていた。

森は配信の中で「体調気をつけてるよ。大丈夫よ。普通に生きてるわ。入院も何もしてない」と無事を報告。「鶏肉は一度も当たったことないね。牡蠣しかない」と語った。Ｘを更新しなかった理由については「ＴｉｋＴｏｋをやっとった。Ｘ放置してたずっと。おとといぐらいからざわついてた気がする」と明かした。

森は先月２９日に１０％引きの「若どりももむね切りおとし」の写真とともに、「スーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた。やっぱり刺身は最高だな！！」とつづった。鶏肉の生食は食中毒のリスクが高いことが知られており、投稿には注意を喚起するコミュニティノートが付けられ、その後、森の更新も途絶えたため、安否が心配されていた。

森は以前、加熱用の牡蠣を生食し、入院した経験があった。