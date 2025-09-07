記者会見するイリノイ州のプリツカー知事＝４日/Anthony Vazquez/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は６日、ＳＮＳでシカゴに言及し、「なぜそれが戦争省と呼ばれるのか、理由を知ることになる」と書き込んだ。シカゴの当局者は連邦政府による移民取り締まりに身構えている。

投稿には「私は朝の強制送還のにおいが大好きだ。なぜそれが戦争省と呼ばれるのか、シカゴは理由を知ることになる」とある。トランプ氏は５日、国防総省を「戦争省」に改称する大統領令に署名していた。

投稿にはこのほか、人工知能で生成したとみられる帽子にサングラス姿のトランプ氏の画像も添付され、背景にはシカゴの高層ビル群が見える。映画「地獄の黙示録」の原題「アポカリプス・ナウ」とシカゴの地名をもじったとみられる「シポカリプス・ナウ」の文言も添えられている。

イリノイ州のプリツカー知事（民主党）は６日、トランプ氏の投稿を「異常」と批判した。

プリツカー氏はＸ（旧ツイッター）に「米大統領が米国の都市に戦争を仕掛けると脅している。これは冗談にならない。異常だ」と書き込み、「ドナルド・トランプは強者ではなく、おびえている。イリノイ州が独裁者気取りの人物におじけづくことはない」と書き込んだ。

トランプ氏はこのところ、米国第３の人口を抱えるシカゴへの言動をエスカレートさせている。ＣＮＮは先日、シカゴで大規模な移民取り締まり作戦を実施するトランプ政権の計画について報道。現地の当局者は早ければ５日の開始に備えていると伝えていた。

ホワイトハウスの当局者がＣＮＮに語ったところによると、ここ数日、米税関・国境警備局（ＣＢＰ）などの人員が少しずつシカゴに入り始めているという。

当局者によれば、トランプ政権は作戦に対する反応次第で州兵を派遣する権利も留保している。今回のシカゴでの作戦のモデルとなっているのは、６月にロサンゼルスで実施された同様の作戦だ。裁判所は今週、６月の派遣について、軍が米国内で法執行活動を行うことを禁じる連邦法に違反するとの判断を示した。政権は上訴している。