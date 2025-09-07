この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【日本を捨てる芸能人】なぜ国外逃亡するのか？知られざる本当の理由を暴露します！」と題した動画で、近年増加する芸能人の海外移住ブームについて、独自の分析と体験をもとに語った。



宮脇氏は冒頭で「この海外移住って、大きな決断っていうふうに思えるかもしれませんが、ただの引っ越しですね。」と自身のスタンスを明かす。近年、優木まおみさんがマレーシア、中田敦彦さんがシンガポールへ移住し話題となった中、直近ではTKO木下隆行さんがタイ・バンコクへの移住を発表。「芸能人の海外移住が急増していますが、そうした背景には複数の理由がある」と宮脇氏は語る。



特に、芸能人が海外で活動する理由として宮脇氏は、「YouTubeやSNSによって日本以外でも仕事が成り立つ時代になった」点や、「国内のバッシングから離れ、生活の拠点を移したいという本人の意思もある」といった点を指摘。また「日本での不祥事やパワハラ、炎上などを経て信頼回復を模索する動き」の一環として移住を選択するタレントが多い現状も解説した。



世間の反応については「正直賛否両論ある」とし、「ビザや現地での労働許可、物価の高騰など現実的なハードルも多い」「日本の仕事との両立が難しい、CMやテレビ出演はむしろ減ってしまうという厳しい意見も目立つ」と説明する。一方で、「海外では日本ほど有名でない分、プライバシーが守られ、自由に生きられる」「自分の人生、他人の目を気にせず自分で選択すべき」と宮脇氏は視聴者に呼びかける。



また、芸能人の経済状況について「みんなが資産に余裕があるわけではなく、一発屋で収入が減る人も多い。ただ、将来を見越した資産運用に成功している人も一部はいる」とし、元ミュージシャンがビル投資で成功し、若手ミュージシャンを支援している実例も紹介。その上で「海外移住は特別なことではなく、気軽な引っ越し感覚でいい。やってみて合わなければ日本に戻ればいい」と背中を押す。「今は飛行機代もマイルを使えば安く移動でき、フライト中もWi-Fiが繋がるため大きな苦労もない」と、現代ならではの気楽さを強調した。最後に「今日が一番若い日。悩むよりまず行動！」と視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。