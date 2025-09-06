藤井風×ME:I・RINON、Mステで熱唱した“ザグザグソング”ってなんだ？
シンガーソングライターの藤井風（28歳）が、9月5日に放送された音楽番組「ミュージックステーション」（テレビ朝日系）に出演。ME:IのRINONと共に、“ザグザグソング”を熱唱した。
アルバム「Prema」をリリースした藤井風が、番組冒頭で「Hachiko」を披露。その後、藤井はスタジオに登場し、楽しみにしていたというタモリとジャズ談義を交わしたり、森山直太朗の質問に答えた。
ME:IのRINONが「私も、藤井風さんと同じ岡山県出身なんですけど、ドラッグストアの『ザグザグ』の歌って歌いますか？」と質問。
藤井は「『ザグザグ』わかる。ヤバい！ 待って、歌える」と歌い始め、RINONとデュエット。RINONは「最高です！岡山フレンズになってください」と喜び、藤井はさらに中四国にあるスーパードラッグ「ひまわり」のテーマ曲を口ずさんだ。
この放送を見ていたザグザグの公式SNSは「テレビの前でびっくり。藤井風さん×ME:Iの村上瑠杏さんがザグザグソングを歌ってくださいました」「まさかのトレンド入り…！！Mステでザグソングを藤井風さん×村上璃杏さんに歌っていただけるなんて、、、。藤井風さんとME:Iの村上璃杏さん本当にありがとうございます！」と喜びを綴った。
