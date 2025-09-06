「じゃがりこ」の姉妹品、今年も「さつまりこ 焼きいも」季節限定発売

カルビーは9月8日から、「じゃがりこ」の姉妹品で、さつまいもの甘さが楽しめる「さつまりこ 焼きいも」を、今年も10月下旬（予定）までの季節限定で発売する。コンビニ先行で、価格はオープン（想定価格200円前後／税込み）。



「さつまりこ」は、さつまいもを原料とした「じゃがりこ」の姉妹品として、1999年に初登場。さつまいものおいしい季節である秋から展開している。「じゃがりこ」独自の“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感で、さつまいものおいしさが楽しめる商品として人気を集めている。



「さつまりこ 焼きいも」は、ベースとなるふかしたさつまいもに焼きいもパウダーを配合。さつまいものねっとりとした甘さと香ばしい焼きいもの味わいが楽しめる。再発売の要望が多く、中身の味わいはそのままに、今年も発売する運びとなった。