◇ナ・リーグ ドジャース3―5パイレーツ（2025年9月4日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は剛腕ポール・スキーンズ投手（23）から四球を選んで10試合連続出塁とした。しかし、第1、3打席はいずれも空振り三振に打ち取られるなど、3打数無安打。チームはナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに同一カード3連敗を喫した。ナ・リーグ西地区首位のドジャースは、7ゲーム差をつける同地区3位ジャイアンツと直接対決7試合を残すため、マジック対象がジャイアンツとなって自力優勝の可能性が復活し、ドジャースのマジックが消滅した。

最速164キロを誇るスキーンズとは、過去9打席の対戦で一発を含む2安打を放つも、打率.222、4三振。やや相性が悪かったが、注目の怪物対決で豪快な一発が期待される。第1打席は速球中心の攻め。2球連続で投じられた速球にバットが空を切ったが、ファウルで逃げながらカウント2―2とカウントを整えたが、最後は高めの速球で押し込まれて空振り三振に打ち取られた。7球中4球が速球だった。

得点圏に走者を置いて迎えた3回2死二塁の第2打席は、一転相手バッテリーが変化球勝負。初球こそバックドアのカーブでストライクを取られたが、その後は慎重な攻めで3球連続変化球がボール。5球目は速球が外角に大きく外れて一塁に歩いた。一、二塁としたが、次打者ベッツが遊ゴロに倒れて先制点を奪えなかった。

ドジャース先発スネルが0―1の5回に4失点し、5点ビハインドで迎えた6回先頭の第3打席。2球連続変化球であっさり追い込まれると、3球目はボール気味の外角高め98.3マイル（約158.2キロ）速球に手が出てこの日2個目の三振に打ち取られた。これで通算対戦成績は11打数2安打、打率．182となった。

9回はベッツのソロ本塁打、パヘス、ロハスの適時打で3点を返し、なおも2死一、二塁で途中出場の9番ロートベットが空振り三振に倒れ、1番大谷に第5打席は回らなかった。

レギュラーシーズンは残り22試合。ナ・リーグ西地区首位のチームは、直接対決7試合を残すジャイアンツ以外の15試合に全勝しても93勝69敗。ジャイアンツは残り22試合に全勝すると93勝69敗でドジャースに並ぶ。並んだ場合は直接対決の成績でジャイアンツが上回るため、ジャイアンツに自力優勝の可能性が復活した。