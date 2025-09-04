【バーガーキング®新発売】総重量453g！刺激的な超大型バーガーが登場

バーガーキング®から、待望の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』が2025年9月5日（金）より期間・数量限定で登場します。直火焼きビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚を重ね、唐辛子×ニンニクが効いた特製スパイシーソースと「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、刺激的でクセになる一品。総重量は驚きの453g、カロリーは1,390kcal*1！食欲の秋にぴったり♡

ビーフ4枚とガーリックの刺激的な味わい



『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティを贅沢に4枚使用し、コクのあるチェダーチーズと合わせた超大型サイズ。

唐辛子と豆板醤を効かせたスパイシーソースに、燻製辛口ガーリックフレークをプラスすることで、旨さと辛さがクセになる大満足の一品に仕上がっています。

*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

気になる価格とお得なセット



単品は2,090円（税込）、フレンチフライ（S）とドリンク（M）がついたセットは2,390円（税込）。

オリジナルステッカー

数量限定で「オリジナルステッカー」もプレゼントされるのが嬉しいポイント♡食べやすさ重視なら、レジで「ハーフカット」とオーダーするのがおすすめです。

この秋はインフェルノで辛旨チャレンジ！



バーガーキング®の“ワンパウンダーシリーズ”最新作『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』は、ビーフとスパイシーな旨辛の魅力を存分に味わえる特別なバーガー。

発売記念のステッカーも数量限定なので、気になる方はお早めに。辛いもの好きさんも、ボリューム派の方も、この秋はぜひ「インフェルノ」で熱くておいしい体験を楽しんでみてくださいね♪