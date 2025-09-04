Snow Man公式TikTokで、宮舘涼太・岩本照・佐久間大介のカリスマックスチャレンジ動画が公開された。

【動画】ホストの宮舘涼太・消防士の岩本照・オタクな佐久間大介の異色なコラボダンスなど

■「奇跡コラボMAX」なカリスマックスチャレンジ

動画は「奇跡コラボMAX」と添えて公開。新曲「カリスマックス」が流れるなか、金髪ロングヘア＆サングラス姿の宮舘をセンターに、消防士ルックの岩本、バンダナとメガネでオタク全開な佐久間が登場。

宮舘は優雅にモデル立ち、岩本はキャップに手を当ててキリッ、佐久間はカメラを見つめてキョロキョロする最初のシーンから、それぞれのキャラが炸裂。パラパラも指先までしなやかな宮舘、姿勢のよさが際立つ岩本、体を反らせるポーズに全力オタ芸を感じる佐久間と、個性があふれている。

「舘様ROLANDかと思った」「舘様いないと思うぐらいROLANDに似てる笑」「舘ランド最高」と、ホストであり実業家・タレントのROLANDと宮舘が似ていることをツッコむ声が殺到。

さらに「ひーくんの蛯原さんにまた会えた！」と、岩本が消防士を演じた映画『モエカレはオレンジ色』（2022年）を思い出す声や、「さっくんだけコスプレじゃなくて本来の姿だよね笑」というツッコミも届いている。

