すき家（東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」が、「牛丼」の価格を値下げ。9月4日午前9時から新価格での販売が開始します。

国産ブランド米を100％使用

今回の「牛丼」価格改定により、ミニが430円→390円、並盛が480円→450円、大盛が680円→650円、特盛が880円→850円となり（全て税込み）、それぞれ30〜40円値下げされます。

同社は、値下げに踏み切った背景として「昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇により、物価高が続いている経済環境」を挙げた上で、「すき家の牛丼を多くのお客さまにより手頃な価格でお楽しみいただきたい」という思いによるものであるとコメント。

また、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米を100％使用するなど、味わいや品質はそのままに、よりお得に牛丼を提供していくとしています。

SNSでは「値下げ」発表時から大きな話題となり、連日多くの反応が。「まじ熱い」「また値上げか…と思ったら値下げでビックリ」「すき家値下げですか…うれしい」「値下げ初日に食べに行く！」「物価高の中で値下げはインパクトあるな」「なんという企業努力」「値下げしてくれてありがとう」「すき家がんばれ〜」「ちょっとずつ食品が安くなるといいね」といった声が多数上がっています。