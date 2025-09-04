有線接続端子はUSB Type-Cに統一されつつありますが、筆者のiPhoneはまだLightning端子を使用しており、普段使っているコンデジや携帯型扇風機はMicroUSB端子を使用しており、モバイルバッテリーはUSB Type-A端子、最近新調したノートパソコンはUSB Type-Cという具合で、過渡期のジレンマを実感しています。ケーブルを何本持ち歩けばよいのかと。

そんな折、3COINS（スリーコインズ）で見つけて購入したのが、今回ご紹介する「マルチケーブルセット」です。3COINSの「MENSデバイス」に類する製品です。

3COINSの「マルチケーブルセット」。

本製品は、プラスチックの半透明な筒の中に、約25cmのUSB Type-Cケーブルと、各端子に接続するための「Lightning端子」、「USB Type-A端子」、「Micro USB端子」のアダプタが収納されています。

これらのアダプタで、ほぼすべての端子に対応した充電やデータ接続が可能です。なお、Lightning端子への変換アダプタが付属していますが、MFi認証は受けていないようです。

端っこを少し押し込むと、中の収納ケースが出てきます。

ケーブルやアダプター類がコンパクトに収納されています。

片方がUSB Type-Aで、もう片方に各端子を差し替えられるアダプタが付いたケーブルはよく見かけますが、両端子を変換できる製品はあまり見かけません。

本製品の場合、必要に応じて両端子の付け替えが簡単にでき、コンパクトに収納して持ち運べる点が非常に便利です。出張などにはこれ一つで事足りるでしょうし、急な必要が生じてもほぼすべての有線接続シーンに対応できます。

USB Type-Cケーブルは約25cm。

Lightning端子、MicroUSB端子、USB Type-A端子に変換するアダプターが内蔵されています。

なお筆者の一カ月間の使用履歴は、モバイルバッテリーとスマートフォン接続（USB Type-A→Lightning）、携帯型扇風機への給電（USB Type-A→MicroUSB）、ノートパソコンとスマートフォンの有線接続（USB Type-C→Lightning）、iPadの接続（USB Type-C→USB Type-C）、コンデジの接続（USB Type-C→MicroUSB）など、いろいろと使い分けていました。

アダプターをケーブルの両端に付け替えて使用します。

さらに、パッケージには「SIMカードを持ち歩ける」とあります。ケーブル収納ケースに、SIMカードを差し込む口があるのでした。

これにより、海外でSIMカードを購入した際など、元のSIMカードや海外用のSIMカードを収納できます。eSIMが主流になりつつありますが、複数のSIMカードを使う方には便利かもしれません。

ケースの背面にSIMカード、Nano SIMカードを収納できるスロットがあり、SIMカード取り外し用のピンも付属しています。

カバンに入れておくだけであらゆる有線接続のケースに対応できるマルチケーブルセット、一本あって損はないと思います。

ちなみに、筆者は300円という驚くべき価格で購入しましたが、公式サイトでは現在71％オフの220円となっていました。終売が近い可能性もありますので、購入するなら今のうち、お見逃しなく。

製品名 発売元 実売価格 マルチケーブルセット 3COINS 770円