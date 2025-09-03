「宿泊費はかからない」とハワイ旅行に誘ったら、「常識的にあり得ない」と全否定され友情終了した話

良かれと思ってした誘いが、友人との関係に亀裂を入れることもある。投稿を寄せたのは愛知県の40代女性。親がリゾート地の有名ホテルのコンドミニアム契約をしているため、女性にも利用権があるという。

ある日、親から「今年度のポイントが余るから、ハワイにでも行っておいで」と言われ、友人に声をかけたそう。

「宿泊費はかからないから、航空機代と飲食代だけで良いけど、行かない？」

旅行代金のうち高級ホテルの宿泊代金がタダという話で、友人には喜んでもらえる、と想像していたことだろう。しかし、友人から返ってきたのは予想外の発言だった。（文：長田コウ）

友人の言い方に憤りを感じ……

驚くことに友人は、こんな辛らつな言葉を放ってきたそう。

「意味わかんない。〇〇（旅行代理店）の旅行代の方が安い。食事も付くし。言ってる話、ちょっと常識的にあり得ない」

確かに、いくら宿泊代金がかからないと言っても、ハワイへの往復航空券は10万円台からシーズンにもよっては30万円くらいかかることも。一方、格安ツアーのある旅行代理店ならホテルのグレードはともかく食事クーポンなどもついて、もっと安いこともあり得る、という主張だろう。

いずれにせよ、せっかくの機会を友人と楽しもうと誘ったにもかかわらず、こう返されてしまってはカチンと来ただろう。これをきっかけに、女性は友人と絶縁した。

「旅行代理店の方が魅力的だとしても、言い方。と思いました」

と、当時の憤りを振り返っている。結局、別の友人とハワイを楽しんだそうだ。

金額や条件の問題以上に、相手への配慮を欠いた一言が、2人の友情を終わらせてしまったのだろう。

