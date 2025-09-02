8月30日、31日と2日間にわたって放送された『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）。平均世帯視聴率は11.0％、瞬間最高視聴率はSUPER EIGHT・横山裕のチャリティーマラソン完走時、両国国技館へゴールした直後の25.4％と大いに盛り上がったようだ。

【写真】「体ガタガタでは？」心配声が殺到、横山裕の“鬼スケジュール”

完走直後にSixTONESの番組出演

番組では、オリジナルドラマや生合唱プロジェクト、King ＆ Prince・高橋海人プロデュースの「ボーダーレスLIVE」など、さまざまな企画を放送。中でも注目を集めたのは、やはりチャリティーマラソンを見事走りきった横山だろう。

「毎年おこなわれているチャリティーマラソンですが、今年は例年以上に注目が集まったように思います。どれほど注目されたかは視聴率にも出ていますし、今回の目的別募金『マラソン子ども支援金』の募金総額が番組終了時点で7億40万8600円に達したことにも表れていますよね。横山さんがひたむきに走る姿に、元気と勇気をもらったという人も多いのではないでしょうか」（アイドル専門誌編集者）

横山は『24時間テレビ』直後、『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に出演。105kmを走りきった疲労は相当なものだったのだろう、同番組には車椅子で登場した。そして今、横山の『24時間テレビ』以降の鬼のようなハードスケジュールが話題になっている。

きっかけは9月1日、とあるファンがXで横山の今後のスケジュールを《分かる範囲でまとめてみた》と投稿したところからだ。

ソロライブからBBQイベントまで

「9月1日は早朝から歯医者の予約、9月2日・3日は福岡でソロライブ。4日は日本テレビ系『ヒルナンデス！！』に生出演したあと、5日には新潟でソロライブです。そして2日開けて8日は北海道でソロライブ、9日はファンクラブ会員限定BBQイベント×2……と、かなりの過密スケジュールが9月末まで続きます。これはライブやイベントのスケジュールのみなので、その合間に収録や打ち合わせ、リハーサルなどが入ると思うと、本当にいつ休むのか……」（前出・アイドル専門誌編集者）

『24時間テレビ』で走りきった直後の別番組出演にも驚かされたが、その後も息をつく暇もない程の働きぶり。余りの“鬼スケジュール”に、

《歯医者から始まるのちょっと笑った……いやそれにしてもハードすぎでしょ。せめて2、3日休ませてあげて》

《これ体ガタガタでは？ 若く見えてもしっかり40代なんだから心配》

《横山くんお願いだから無理しないでちょっとゆっくりして欲しい。てか、歯医者て》

などと、ファンからは若干ネタにされつつも心配の声が殺到している。

まだまだ猛暑も続く中、くれぐれも体調には気を付けてほしい――。