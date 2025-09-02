元セクシー女優でタレントの三上悠亜が、8月31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。『【Qoo10メガ割】絶対買うべきおすすめアイテム紹介!!』と題した動画を投稿し、コスメやスキンケア商品のおすすめを紹介した。

【写真】元セクシー女優のYouTubeに映り込んだ『SixTONES』メンバー

動画は同日からスタートした“Qoo10メガ割”にあわせた内容で、三上が厳選した10アイテムを紹介。その中で思わぬ“映り込み”が話題を呼んでいる。

「2つ目に取り上げられた『VDLカバーステインパーフェクティングクッションファンデーション』を紹介する場面で、三上さんがコンパクトのビジュアルを見せていたところ、蓋の表面にテレビ画面が反射して映り込んでいました。

その画面には、6人組アイドルグループ『SixTONES』のYouTube動画が流れており、田中樹さんとジェシーさんの姿が確認できました」（芸能ジャーナリスト）

テロップで名前が表示されていたこともあり、その瞬間の映像はSNSで瞬く間に拡散された。これに気付いたファンからは厳しい声がX上で相次いだ。

《お願いだからもうあの事務所には関わらないで欲しい》

《三上悠亜ちゃん次はSixTONESと匂わせ?》

《懲りねえなwwwwSixTONESよ、、ほんまで引っかからないでくれww》

意図的なものではなかったとみられるが、過去の経緯を踏まえるとファンの声が上がるのも無理はない語るのはスポーツ紙記者だ。

「三上さんは2023年、キスマイこと『Kis-My-Ft2』の千賀健永さんとの“2年におよぶマンション通い愛”を報じられました。千賀さんがマンションで過ごした数時間後に、『なにわ男子』の長尾謙杜さんも同じマンションに入っていくところが目撃され、ファンの間には衝撃がはしりました。

その後、千賀さんとの破局が伝えられたものの、背景には長尾さんとの浮気とも取り沙汰されました。もっとも、千賀さんも長尾さんも沈黙をつらぬき、真相は明らかになっていません。このような経緯から、ファンは“もう関わらないでほしい”と考えるのでしょう」

複数の旧ジャニーズ系タレントの名前が並んでしまったことで、ファンからの視線はいっそう厳しくなっている。

「芸能人にとって、自宅やプライベート空間を切り取る動画はファンに親近感を与える反面、ちょっとした映り込みが波紋を広げることも少なくありません。

今回はコスメの宣伝動画でしたが、『SixTONES』の映像が反射しただけで熱愛疑惑に直結してしまう。SNS時代ならではの過敏な反応ともいえますが、過去のスキャンダル報道があるため“色眼鏡”で見られてしまうのは仕方がありません」（前出・スポーツ紙記者）

思わぬ映り込みが波紋を呼んだ今回の出来事。今後も三上の動向は、アイドルファンを中心に注目を集めそうだ。