8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãæ´Ý¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢31Æü¤ËFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇîÂ¿¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¡ª¹¬¤»¤Î±¿½¦¤¤±¿Æ°¡×¤È¤¤¤¦Ãæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÇîÂ¿±ØÁ°¤Ç¤´¤ßÂÞ¤È¥È¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÃæ´Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²«¿§¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Ãæ´Ý¤µ¤ó¤¬¡ØÅìµþ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀµÂÎ¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¡È»Å¹þ¤ß¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤¬SDGs¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ø¥Ð¥«¥Á¥ó¥¬¡¼¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÇîÂ¿±ØÁ°¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î±ï¤Ç¡¢¥Ð¥«¥Á¥ó¥¬¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ´Ý¤µ¤ó¤ÏÍâ9·î1Æü¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥ê¤Ï¤ä¤Ã!¡Ù¤Ë¤âÁáÄ«¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Ãæ´Ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯8·î7Æü¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë¶à¿µ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯1·î3Æü¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ï6·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇVTR½Ð±é¤·¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¼°¤Ê¼Õºá¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡È¤·¤ì¤Ã¤È¡ÉÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Åö»þ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â6·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¥Ã¥º¤¬¸«¤Æ¤ë¡ª¤â¤·¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊMX¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢8·î2ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù¡ÊMX¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁûÆ°Á°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÈËÜ³ÊÉüµ¢¡É¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËÀµ¼°¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î°ì¿Í¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¡È´ÑÂ¬µ¤µå¡É¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤¹¤ë¼ì¾¡¤Ê»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ôã´¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔÎÑÊóÆ»¤Ø¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤Ï¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼ÂºÝ¡¢Ãæ´Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¤·¤ì¤Ã¤È¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤È¤«¤¢¤ë¤«¡©¤·¤«¤â¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡£²ñ¸«¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÁ´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«ÌÌ¤ÎÈé¸ü¤¹¤®¤ä¤Ç¡Õ
¡Ô¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÎä¤á¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡Ô¤·¤Ã¤«¤ê²ñ¸«¤Ç¤â¤·¤Æ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡£ÍÍ»Ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½Ð¤Æ¤â¹¥´¶¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤µ¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ÊÌ¤ËÈÈºá¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ãÌµ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢È¿¾Ê¤·¤ÆÀÕÇ¤¤È¤ì¤ÐºÆ½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¡Õ
¡Ô»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ËTV¤Ë±Ç¤ê¤¿¤¤°Ù¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ