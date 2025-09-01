気象庁は、速報として発表していた「梅雨入り」と「梅雨明け」の日付について、9月1日に確定値を発表しました。

【写真を見る】九州北部 「梅雨入り」大幅引き上げ “統計史上最も早い梅雨明け” が確定【修正地方一覧】

九州北部地方の梅雨入りは、速報値では6月8日頃とされていましたが、確定値では5月16日頃に見直しとなりました。これで1951年の統計開始以降で3番目に早い梅雨入りとなりました。

一方、梅雨明けの確定値は、速報値と同じ6月27日頃で、九州北部地方では「統計史上最も早い梅雨明け」が確定しました。

また、速報の段階では「統計史上最も短い梅雨」でしたが、梅雨入りの確定値が早くなったことで、最短の記録は取り消されることになりました。

梅雨の期間の降水量は、九州北部地方では平年の68%となりました。

梅雨入りと梅雨明けの確定値は、春から夏にかけての天候経過を総合的に検討し、毎年9月に気象庁が発表します。今年は見直しとなった地方が多く、特に西日本から東日本にかけて梅雨入りが大幅に早まりました。

以下は速報値と確定値の比較です。

▼梅雨入り

・沖縄地方

【速報】5月22日頃【確定】5月5日頃

・奄美地方

【速報】5月19日頃【確定】5月5日頃

・九州南部地方

【速報】5月16日頃【確定】5月16日頃

・九州北部地方

【速報】6月8日頃【確定】5月16日頃

・四国地方

【速報】6月8日頃【確定】5月17日頃

・中国地方

【速報】6月9日頃【確定】5月16日頃

・近畿地方

【速報】6月9日頃【確定】5月17日頃

・東海地方

【速報】6月9日頃【確定】5月17日頃

・関東甲信地方

【速報】6月10日頃【確定】5月22日頃

・北陸地方

【速報】6月10日頃【確定】5月22日頃

・東北南部地方

【速報】6月14日頃【確定】6月23日頃

・東北北部地方

【速報】6月14日頃【確定】6月23日頃

▼梅雨明け

関東甲信地方が大幅な見直しで、速報は7月18日頃でしたが、確定値は6月28日頃となりました。