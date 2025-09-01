¡Ô´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¤Î»ëÅÀ¡Õ¼ã¼Ô¤òÆ°¤«¤¹±þ±çÊ¸²½¤È±ÇÁü³èÍÑ¡¡´Ú¹ñKBO¤Ë¸«¤ë¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¸þ¾å¤ÎÈë·í
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï671»î¹çÌÜ¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï84»î¹ç¾¯¤Ê¤¤587»î¹çÌÜ¤ÇÂçÂæÅþÃ£¡£¤½¤ì¤â¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÌîµå¤ÎÆü¡×¡Ê8·î23Æü¡Ë¤ËÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ÝÄ§À¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Î¡¼¥Ð¥ó³«µÓ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¶ÚÆùÈþ½÷
´Ú¹ñ¤Îµå¾ì¤ÏÏ¢ÆüÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿²Æ¤Î½ë¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼ê¤Ï¶õ¤ÎÀ±¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤µ¤À¡£Ê¿Æü¡¢½µËö¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£
LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÂÐÀï¤·¤¿8·î21Æü¤Î»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡ËÌîµå¾ì¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ï¢Àï¡Ê19¡Á21Æü¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¡¢µå¾ì¤Ï´ÑµÒ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÎÝÂ¦¤«¤é¤ÏLG¥Õ¥¡¥ó¡¢»°ÎÝÂ¦¤«¤é¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬µå¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬¼«¿È¤Î±þ±ç¤¹¤ëµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§¤À¤±¤Ç¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«ÍÆ°×¤Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬Çö¤¯À®ÀÓ¤âºÇ²¼°Ì·÷¤À¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹â¼Ü¡Ê¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¸þ¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿´°ÇäµÏ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ®ÀÓ¡×¤È¡Ö´ÑµÒ¿ô¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÈæÎã¤·¤Ê¤¤
8·î25Æü»þÅÀ¤ÇÁ´10µåÃÄ¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤Ï1Ëü7197¿Í¡£ºòÇ¯¡Ê1Ëü4743¿Í¡Ë¤è¤ê¤â17¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ê¿ä°Ü¤¬Â³¤±¤Ð¡¢KBO¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë1238Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¡Ê1088Ëü7705¿Í¡Ë¤è¤ê100Ëü¿Í°Ê¾åÂ¿¤¯´ÑµÒ¤¬µå¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤ï¤±¤À¡£
´ÑµÒ¼ýÆþ¤âÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¿·ËÜµòÃÏ¡¦ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¥Ï¥ó¥Õ¥¡À¸Ì¿¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯³«¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒÃ±²Á¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢10µåÃÄ¤Î´ÑµÒ¼ýÆþ¤ÏºòÇ¯Èæ32¡óÁý¡£¸½ºß¤Þ¤Ç1707²¯1722Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó180²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ÑµÒ¼ýÆþ¡Ê1593²¯1403Ëü¥¦¥©¥ó¡áÌó168²¯±ß¡Ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥íÌîµå¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÍ×°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤À¡£2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍßË¾¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¡Ö³°¤Ç°ì½ï¤Ë¤¹¤ë·Ð¸³¡×¤Ø¤Î³éË¾¤¬µå¾ì¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ø¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼êPSY¤Î¡Ö¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥·¥ç¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¸ø±é¤Ë´ÑµÒ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤È»÷¤¿Ì®Íí¤À¡£ºÇ½é¤ÏÊä½þ¿´Íý¤ÇË¬¤ì¤¿µå¾ì¤Ç´ÑµÒ¤Ï¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤¬ºÆ¤Óµå¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ð¤»¤ëÆ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤ÏÂ¾¶¥µ»¤È°ã¤Ã¤ÆÌó6¥«·î´Ö¡¢·îÍËÆü¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤ÜËèÆü³«¤«¤ì¤ë¡£ÃæÆÇÀ¤ÇÄÉ¿ï¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÑÀï°ÕÍß¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö±ÇÁü¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¡×
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVING¡×¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç3Ç¯´Ö¤ÎÍÀþ¡¦ÌµÀþ¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢ÆÈÀêÊü±Ç¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢40ÉÃÌ¤Ëþ¤ÎÆó¼¡±ÇÁü²Ã¹©¤òµö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖNAVER¡×¤Ê¤É¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤äµåÃÄ¤Ç¤µ¤¨¤â¼«Á°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë»î¹ç±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢TVING¤¬±ÇÁü»ÈÍÑ¤òµöÍÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç»î¹ç±ÇÁü¤¬ºÆ²Ã¹©¤µ¤ì¡¢Ìîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£µåÃÄ¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Î±ÇÁü¤äÄ¾»£¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤â¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë20¡Á30Âå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢10µåÃÄ¤Ç¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡Ê¥¤¡¼¥°¥ë¥¹TV¡¿48Ëü7000¿Í¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë³«Àß¤·¤¿µåÃÄ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î¼ý±×ÁÏ½Ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÇÆñ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡È¸½ÃÏ±þ±çÊ¸²½¡É¤Ï¤½¤ÎÊÉ¤µ¤¨¤âÊø¤·¤¿¡£3»þ´Ö¶á¤¯Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±þ±ç²Î¤ò²Î¤¤¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îã¤¨»î¹ç¾õ¶·¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±þ±ç¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÃÎ¿Í¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£¤Ç¤ÏËèÆü¡¢µå¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤È¤¢¤ëµåÃÄ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ï¡Öµå¾ì¤¬¡ÈÍ·¤Ó¾ì¡É¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ÈÆü¤Ê¤¿¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¡á´ÑµÒ¿ô¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¤½¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤À¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ãæ²¼°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ÑµÒ¿ô¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤à¤·¤í30¡óÁý¤¨¤¿¡£10µåÃÄ¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î´ÑµÒ100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¡Ê59»î¹ç´ð½à¡Ë¤â2Ëü2963¿Í¤Ç10µåÃÄºÇÂ¿¤À¡£
Âçî¹¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï10µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¼ýÍÆ²ÄÇ½¿Í¿ô¡Ê2Ëü4000¿Í¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£8·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë135Ëü4816¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢KBO½é¤Î´ÑµÒÆ°°÷140Ëü¿ÍÆÍÇË¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢150Ëü¿Í´ÑµÒ¤â·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥°¥Ã¥º¾ÃÈñ¤â
´ÑµÒÁý²Ã¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå»º¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20¡Á30Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ±¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥Ã¥º¾ÃÈñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤«¤é¤À¡£
³ÆµåÃÄ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥«¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ë¤Þ¤ÇÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÍ»³¡Ê¥È¥¥¥µ¥ó¡Ë¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥´¥à¡Ê²õ¤ì¤¿¥¯¥Þ¡Ë¡×¡¢KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡×¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò°ìÁØ²¡¤·¾å¤²¤¿¡£Áª¼ê¤ÎµÏ¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÇ°T¥·¥ã¥ÄÈÎÇä¤âº£¤Ç¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤À¡£
´ÑµÒÁý²Ã¤È¤È¤â¤ËµåÃÄ¤Î¼ý±×¹½Â¤¤âÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î¹¹ð¤ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥Á¡¢»î¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿Ã±²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµåÃÄ¤¬ÊìÂÎ´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò³«¤¯·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊìÂÎ´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÍ½»»¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢2Ç¯Ï¢Â³1000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍ¾²ËÂ¿ÍÍ²½¡¢¶¥µ»ÎÏÉÔ¶Ñ¹Õ¤Î¿¼²½¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¤Ë¤·¤Ü¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£È¬É´Ä¹¤ä°û¼ò±¿Å¾¡¢²áµî¤Î³Ø¹»¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤Î°ïÃ¦¹Ô°Ù¤¬¶½¹Ô¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
´Ú¹ñµå³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ä2009Ç¯WBC½àÍ¥¾¡¤ÇÇ®¶¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¤¬¡¢2017Ç¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ê¤¨¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Íµ¤¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â¡Ö10Ç¯¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1000Ëü¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶½¹Ô¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½¸ÃÄÅª¤Ê³Ú¤·¤ß¤òµá¤á¡¢¶¦Æ±ÂÎÅª´¶³Ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2002Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤È¤¤Ë¹¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö°ì½ï¤Ë¡×¡Ö¤È¤â¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢Âç½°¤Ïµå¾ì¤ÇºÆ¤ÓÉ½½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¿Íµ¤¤Ï¡Èº½¤Î¾ë¡É¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¡ÖÌîµå´Ñ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼Ìîµå¤ò´Ñ¤ë¤Î¡©¡×¤ËÊÑ¤ï¤êÆÀ¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÇ®µ¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢KBO¤È³ÆµåÃÄ¤¬¥ê¡¼¥°¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤äÃÏ°èÌ©Ãå¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÎÈ¯·¡¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üÀïÎ¬¤òº£¤«¤é½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë