ミッキーの形をしたスペシャルケーキ付き！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」七五三プラン2025
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにある、本格的広東料理が提供される中国料理レストラン「シルクロードガーデン」
東洋と西洋とが出会う異国情緒たっぷりの空間で、本格的な中国料理が楽しめます。
今回は「シルクロードガーデン」で2025年10月1日から期間限定で提供される七五三プランを紹介していきます☆
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」七五三プラン2025
提供開始日：2025年10月1日（水）〜期間限定 ※予約受付中
※事前予約の必要なプランです。利用日の5日前までに、お電話にて申込みください
シルクロードガーデン：047-305-2763（13:00〜20:00）
お子さまの健やかな成長をお祝いする「七五三」
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理「シルクロードガーデン」に、七五三のお祝いにぴったりなプランが登場します。
お祝いの気持ちを込めた華やかなお料理と、「ミッキーマウス」の形をしたスペシャルケーキで特別な一日を華やかに演出。
ゆっくりと時が流れる落ち着いた空間で、ご家族一緒にお祝いのひとときを過ごせるプランです。
プランは、七五三のお祝いを華やかに彩る「七五三プラン」と平日限定の「七五三平日ランチプラン」の2つが用意されています。
七五三プラン2025
価格：大人2名＋お子様1名 45,000円
追加の場合：大人 1 名 17,500円／お子様1名 5,500円
提供期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）
内容：大人のメニュー
・前菜の盛り合わせ
・鮑と干し貝柱のスープ
・鯛の葱生姜姿蒸し
・イセエビのマヨネーズ風味ソースとチリソース
・牛フィレ肉とレタスの炒飯
・今月の特製杏仁豆腐お子様のメニュー
・前菜の盛り合わせ
・鯛と季節野菜のフリッター
・帆立貝の甘酢ソースと海老のタルタルソース
・鶏肉の唐揚げと野菜の油淋ソース
・海老と叉焼の炒飯
・揚げ胡麻団子
・フレッシュフルーツ入り杏仁豆腐
・スペシャルケーキ
大人6種、お子様8種のメニューが提供される七五三プラン。
お子様には「ミッキーマウス」の形をした、七五三にぴったりなスペシャルケーキが提供されます。
七五三平日ランチプラン2025
価格：大人2名＋お子様1名 27,000円
追加の場合：大人 1名 8,500円／お子様1名 5,500円
提供期間：2025年10月1日（水）〜11月28日（金）
※平日のみ
内容：大人のメニュー
・前菜の盛り合わせ
・蟹肉とサナギタケのスープ
・帆立貝の葱生姜蒸し
・牛フィレ肉と野菜のトウチーソース炒め
・海老と叉焼の炒飯
・今月の特製杏仁豆腐お子様のメニュー
・前菜の盛り合わせ
・鯛と季節野菜のフリッター
・帆立貝の甘酢ソースと海老のタルタルソース
・鶏肉の唐揚げと野菜の油淋ソース
・海老と叉焼の炒飯
・揚げ胡麻団子
・フレッシュフルーツ入り杏仁豆腐
・スペシャルケーキ
平日のランチタイム限定で提供されるランチプランも登場。
お祝いにぴったりなメニューを家族で堪能できる内容になっています。
お祝いの気持ちを込めた華やかなお料理を堪能できる七五三プラン。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」にて2025年10月1日より提供が開始される「七五三プラン」の紹介でした☆
©Disney
※写真はイメージです
