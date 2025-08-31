この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyota氏が最新動画『【またそれ言う？】最近よく見る面倒な自慢・マウント発言6選／勝ち負けとして使われる意外なネタとは？』を公開。現代社会で増えている“面倒な自慢やマウント発言”について、その実例と対策を熱く語った。



動画冒頭、Ryota氏は「時代とともに何でマウント取るかって内容が変わってくるんですけど、ここ最近面倒な例が増えてきた」と時流の変化を指摘。その上で、SNSのフォロワー数や“いいね”の数を競い合う行為を「自分が芸能人でもないのに、フォロワーが多いことを自慢して“私はすごい”と振る舞う人が出てきた」とし、「こうした数字にとらわれるより、むしろアピールしない人の方が信頼できる」と独自の見解を示した。



また、節約やふるさと納税をステータスにする人々にも警鐘。「節約っていうのも、そのものが美徳じゃない。何かのためのものなのに“自分はたくさん貯金した”とか“ふるさと納税でこれだけ豪華な返礼品をもらった”とお金の話でマウントを取る人が増えている」とし、「こういうお金関係は非常に面倒ごとになる」と語る。



さらにRyota氏は「やったことや知識があることをアピールして“まだやってないの？”ってマウントを取るタイプもいる」とし、資格取得や副業、金融資産運用（NISAなど）でも“知識や金額自慢”が横行している現状を紹介。



こうしたマウント行動について「自慢やマウントを取る人は自信がないんですよ」と心理的な裏側を解説。「自信のなさをアピールで紛らわせようとしているから、そういう相手は『へえ、そうなんですね』と軽く受け流しましょう」とアドバイス。「無関心な姿勢を見せれば、そういう人は離れていく」とも述べた。



動画の最後では「面倒なマウントや自慢話は、時代によってネタは変わるけれど本質は同じ。真剣に反応せず、軽く認めて流すのが一番」と締めくくり、視聴者に人間関係で消耗しない向き合い方を伝授した。