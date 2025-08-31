いち髪から数量限定「月下美人の香り」秋夜を彩るヘアケア

クラシエ「いち髪」から、秋の夜長にぴったりの数量限定アイテムが登場します。2025年10月3日（金）に発売される「月夜に輝く月下美人の香り」のシャンプー＆コンディショナーは、一晩だけ花を咲かせる神秘的な月下美人をモチーフにした特別な香り。乾燥でパサつきやすい髪も、和草のちからでしっとり艶やかにまとまり、優雅なひとときを演出してくれます。

2025年10月3日（金）、クラシエの「いち髪」から秋限定の香り「月夜に輝く月下美人の香り」が数量限定で発売されます。

容量はシャンプー480mLとコンディショナー480gのセット販売で、価格はオープン価格。全国のドラッグストアやスーパーマーケットで手に入ります。

秋の夜をイメージしたパッケージには、大きな月と咲き誇る月下美人の花が描かれ、特別感をより一層引き立てます。

和草エキスと月見草油で艶やかな髪へ

「純・和草プレミアムエキス」に月見草油を配合した処方が、ダメージで失われた潤いや艶を補修。乾燥によるダメージを防ぎ、髪の芯まで保湿します。

配合成分には、米ぬかピュアリピッド＊1、ナデシコ＊2、ムクロジ＊2、米胚芽油＊3、ヒオウギ、ツバキ、米ぬかエキスなど、日本古来の植物成分が厳選。

植物由来アミノ酸系洗浄成分＊4を使用したノンシリコンシャンプーで、サルフェートフリー処方なのも嬉しいポイントです。

＊1：コメヌカ油 ＊2：シャンプーに配合 ＊3：厳選された米の研ぎ汁由来成分 ＊4：ラウロイルサルコシンＴＥＡ、ココイルグルタミン酸TEA、ココイルメチルタウリンNa

秋の夜長にぴったりの香り体験

月下美人は夜に咲き、翌朝にはしぼむ一夜限りの花。その神秘的な香りをまとったシャンプー＆コンディショナーは、やわらかく上品な香調で、入浴後も心地よく包み込んでくれます。

秋の夜長に、月を愛でながら特別な香りとともに過ごすひとときは、日々の疲れを癒し、リラックスをもたらしてくれるでしょう。

秋限定いち髪で叶える特別なバスタイム

「いち髪 月夜に輝く月下美人の香り」シャンプー＆コンディショナーは、数量限定だからこそ味わえる特別なアイテム。

和草のちからで補修＆予防をしながら、秋だけの香りに包まれるバスタイムは、自分へのご褒美にぴったりです。

しっとり艶やかな髪とともに、秋の夜長を優雅に楽しんでみてはいかがでしょうか♡