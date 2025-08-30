この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberの本間輝明さんが、自身のチャンネルで「UQモバイルの既存プランが値上げ決定！でも改悪だけじゃない？」と題する動画を公開し、UQモバイルの最新ニュースについて詳細に解説した。動画では2025年11月1日から実施予定の既存プランの値上げについて、「単なる値上げではなく、ユーザーにとってメリットもある」と指摘した。



動画冒頭で本間さんは、コミコミプラン＋、トクトクプラン、くりこしプランM/Lなどで月額220円値上げ＆2GB増量、ミニミニプランやくりこしプランSは110円の値上げ＆1GB増量となることをわかりやすく整理。「値上げって聞くと嫌な感じしますけど、データ増量って聞くとちょっと救われますよね」と独自の見解を述べた。また、先日発表された新プラン（コミコミプランバリュー、トクトクプラン2）は値上げの対象外で安心できると解説。



さらに、「今回の値上げで既存プランを続けるか、新プランに切り替えるか、改めて検討するタイミングと言える」と現ユーザーに向けてのアドバイスを展開。「この改定はちょうど見直しのいいきっかけになる」と語り、実際にも多くの相談があることを明かした。



一方、スペースX社が提供する衛星インターネット「auスターリンクダイレクト」の利用料が、既存プラン利用者にも大幅値下げされるニュースもピックアップ。これまで月額1,650円だったものが、2025年11月1日からは全プラン550円で利用できるようになると解説し、「1,650円が一気に550円になるのは結構大きいですよね」と、そのインパクトを強調した。



また、KDDIの料金改定の背景については「物価高騰によるコスト増」としながらも、「値上げだけではなくて、ユーザーにある程度のメリットを残す改定」と評価。さらに、通信品質にも言及し、最新調査で「auは全6部門で1位を獲得し、ドコモがランキング外となった」ことを受け、「ドコモがランキングに出てこないっていうのはちょっと衝撃」と実感を語った。



動画のラストでは、「すでにUQモバイルを使っている方は自分の使用量や生活スタイルに合わせて既存プランを続けるか新プランに切り替えるか検討するタイミングです」とまとめ、「今回の改定は、どっちにとっても選びやすいタイミング」と強調。「この動画が参考になりましたら、高評価もお願いします」と視聴者に呼びかけ、締めくくった。