Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ëTHE BAR¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥á¡¼¥«¡¼ÞÕ¿È¤ÎÃí¤®Êý¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¥é¥Ð¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡Ù¡£¤½¤³¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡È´°àú¤ÊÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¹õ¥é¥Ù¥ë550±ß¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ßßîÀ½À¹¤ê¹ç¤ï¤»580±ß
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¡£¾¼ÏÂ¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥«¥é¥ó¤ÇÃí¤°¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙÃí¤®¤Ç¤Î¤É¤òÈ´¤±¤ëÁÖ²÷´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¹õ¥é¥Ù¥ë¥«¥é¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤È¥¯¥ê¥¢¤Ç¥¥ì¤Î¤è¤¤¡Ø¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¹õ¥é¥Ù¥ë¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤³¤Î¿¿µÕ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Î¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2ÇÕ¤Þ¤Ç¤·¤«¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤âËÜµ¤¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª¤¤¤·¤¯°û¤à¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¡£
¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ±ü¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤¦À¸¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§³Á¾Â¸¬ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡ÖÃí¤®Ê¬¤±¤ÇÌ£¤ï¤¦¹õ¥é¥Ù¥ë¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¶äºÂ¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ëTHE BAR¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ëTHE BAR¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-8-1GINZA PLACEÃÏ²¼1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï050-5811-5682
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á22»þ¡Ê21»þÈ¾LO¡Ë¡¢Æü¡¦½Ë¡§11»þÈ¾¡Á21»þ¡Ê20»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢·î¡¢Âè3²Ð
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´¶äºÂÀþ¤Û¤«¶äºÂ±Ø¶äºÂ»ÍÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ²þ»¥Ä¾·ë
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²«¶âÈæÎ¨¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿À¾ºê¿ÊÌé¡¢¼èºà¡¿²¬ËÜ¥¸¥å¥ó
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯6·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÅìµþ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬»Ý¤¤Î©¤Á°û¤ßÅ¹4Áª¡¡»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ï¥³¥³¤À¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¤Ö¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢Î©¤Á°û¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£