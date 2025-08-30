【犬とおでかけ 神戸日帰りモデルコース】カフェからクルージング、地元グルメまで♪ 神戸の魅力をぎゅっと味わう！ puljang coffee～boh boh kobe～ぎょうざの一休
こんにちは。おでかけわんこ部です！
「犬とお出かけ #神戸日帰りモデルコース」のご紹介！
今回はカフェからクルージング、地元グルメまで♪ 神戸の魅力をぎゅっと味わうコースです。
モデルコースの情報提供をしてくれたのはざらめくん（@zara.zara.zarame）です♪
ざらめくん、素敵なレポートをありがとう！
それではモデルコースのご紹介です！ マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！
「puljang coffee」は、アースティックでおしゃれな雰囲気が魅力の無人カフェです。
店名の「puljang（プルジャン）」とは、韓国語で“プールサイド”という意味。その名の通り、店内には観賞用のプールがあり、まるで高級ホテルのプールサイドのような空間が広がっています。おしゃれな写真が撮れたよ♪
どこを切り取ってもフォトジェニックな店内は、撮影スポットとしても大人気♪
店内は、マナーベルトやマナーオムツの着用が必須ルール。使用済のマナーベルトは必ずご自身でお持ち帰りくださいね。
ルールを守れば、大型犬まで入店OKです◎ドリンクもとってもおいしそう！
ドリンクはセルフサービスで、本格的なマシンでいれたコーヒーやココア、抹茶ラテなどを気分に合わせて選べます。
キャッシュレス決済のみ対応しているので、クレジットカードや交通系ICカードをお忘れなく！
テーブル席でくつろいだり、写真を撮りながらドリンクを楽しんだりと、店内では思い思いの時間を過ごせます。大きなガラスから光が入って気持ちいいね♪
31席ある客席のうち、5席はコンセントや無料Wi-Fi完備のコワーキングスペース。静かな雰囲気なので、愛犬と一緒の自習やお仕事をするのにもぴったりです。
＼飼い主様からコメント／
神戸へ行ったら絶対に行くと決めていました！ 店内が全部可愛すぎるし、コーヒーなど飲み物の値段も良心的。写真を撮りつつゆっくりできて、最高でした。
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「puljang coffee」・住所 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目１－５
・公式Instagram https://www.instagram.com/puljang_coffee/
【遊ぶ】開放的な「boh boh kobe」に乗ってリゾートクルーズ♪ はじめてのクルーズにちょっとドキドキ！
わんこと一緒にリゾートクルーズが楽しめる「boh boh KOBE」は、利用規約とマナーを守れば小型犬から大型犬まで一緒に乗船OKです◎
船の入口にはスロープも設置されているので、ペットカートでも楽に乗船できます。カートを置けるスペースがあるのも嬉しいポイントです♪チケットもかわいいね♪
開放感たっぷりの屋上デッキでは潮風を感じながらクルージングを満喫♪
船内1階の一部スペースはペット同伴OK◎ カフェマットを敷けばわんこも座って、一緒にゆったりと流れる景色を眺められます。
乗船中には、わんこ用のおやつやお水のサービスもあるので、わんこも大満足です♪
＼飼い主様からコメント／
ざらめは犬生初のクルージングでした。最初は緊張してたけど、 後半は慣れたみたいで、なんと爆睡していました。
注目したいのは、出港時のアナウンス。その日乗船している人やわんこに合わせてアレンジされるので、ぜひ聞いてみてくださいね♪
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「boh boh kobe」・住所 兵庫県神戸市中央区波止場町７－１
・公式HP https://cruise-kobe.com/
・公式Instagram https://www.instagram.com/kobeseabus/
【食べる】神戸の人気店「ぎょうざの一休 神戸モザイク店」で中華を堪能！ くんくん、とってもいいニオイ！
「ぎょうざの一休 神戸モザイク店」は、JR神戸駅から徒歩約5分。神戸観光で人気の「神戸モザイク」1階にある ぎょうざ専門店です。
おしゃれな飲食店が並ぶ一角にあり、広々としたテラス席はわんこ同伴OK！
大型犬もゆったり過ごせるスペースがあり、さらにペットカートのまま入店できるのが嬉しいポイントです。出典：公式Instagram
看板メニューは、ニンニク不使用で国産野菜をたっぷり使った「こだわり餃子」。小ぶりでモチモチ食感の皮に包まれたジューシーな餡を、神戸名物の味噌ダレで味わうのが定番スタイルです。
餃子以外にも小籠包や春巻き、ラーメンや点心セットなど豊富なメニューが揃ってます♪ぜんぶ美味しそうだなぁ！
＼飼い主様からコメント／
神戸といったら餃子は味噌ダレ！ いろいろ頂きましたが、個人的に『ネギ汁そば』が好きな味でした！
わんこと一緒に海風を感じながら、美味しい餃子と中華を楽しみましょう♪
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「ぎょうざの一休 神戸モザイク店」・住所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 umie MOSAIC 1F
・公式Instagram https://www.instagram.com/gyozanoikkyu_mosaic/
まとめ
以上、神戸日帰りモデルコースのご紹介でした♪
ざらめくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡
愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！
SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店
おしゃれな店内で静かに過ごしたよ♪
元町商店街からほど近く、 路地を入ったところにある隠れ家的人気カフェ「SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店」。
スタイリッシュでおしゃれな空間で、スペシャルティコーヒーと店内で手作りされた焼き菓子をゆったり楽しめます。
コーヒーに合うよう工夫されたスイーツばかりなので、注文の際にペアリングについて相談してみるのもおすすめ。
わんこはテラス席OKが同伴OK！店内も吠えない子であれば、カフェマット等を敷くことで一緒に過ごせます♪
こだわりのスペシャリティコーヒーが飲めるお店だよ！
＼飼い主様からコメント／
大好きなフラットホワイトを注文。とっても美味しかったです。無機質な雰囲気の店内がとってもオシャレで、 素敵なコーヒーブレイクが出来ました。
韓国カフェっぽいって人気なんだって♪
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店」
住所 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目３－５ BRIX building
公式Instagram https://www.instagram.com/slothcoffee_roasters/