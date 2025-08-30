【犬とおでかけ　神戸日帰りモデルコース】カフェからクルージング、地元グルメまで♪ 神戸の魅力をぎゅっと味わう！ puljang coffee～boh boh kobe～ぎょうざの一休

こんにちは。おでかけわんこ部です！

「犬とお出かけ #神戸日帰りモデルコース」のご紹介！

今回はカフェからクルージング、地元グルメまで♪ 神戸の魅力をぎゅっと味わうコースです。

モデルコースの情報提供をしてくれたのはざらめくん（@zara.zara.zarame）です♪

ざらめくん、素敵なレポートをありがとう！

それではモデルコースのご紹介です！ マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！

犬とお出かけ 神戸日帰り モデル コース【食べる】フォトジェニックスポット満載の「puljang coffee」でティータイム♪プールサイドで写真を撮ったよ！

「puljang coffee」は、アースティックでおしゃれな雰囲気が魅力の無人カフェです。

店名の「puljang（プルジャン）」とは、韓国語で“プールサイド”という意味。その名の通り、店内には観賞用のプールがあり、まるで高級ホテルのプールサイドのような空間が広がっています。

おしゃれな写真が撮れたよ♪

どこを切り取ってもフォトジェニックな店内は、撮影スポットとしても大人気♪

店内は、マナーベルトやマナーオムツの着用が必須ルール。使用済のマナーベルトは必ずご自身でお持ち帰りくださいね。

ルールを守れば、大型犬まで入店OKです◎

ドリンクはセルフサービスで、本格的なマシンでいれたコーヒーやココア、抹茶ラテなどを気分に合わせて選べます。

キャッシュレス決済のみ対応しているので、クレジットカードや交通系ICカードをお忘れなく！

テーブル席でくつろいだり、写真を撮りながらドリンクを楽しんだりと、店内では思い思いの時間を過ごせます。

大きなガラスから光が入って気持ちいいね♪

31席ある客席のうち、5席はコンセントや無料Wi-Fi完備のコワーキングスペース。静かな雰囲気なので、愛犬と一緒の自習やお仕事をするのにもぴったりです。

＼飼い主様からコメント／

神戸へ行ったら絶対に行くと決めていました！ 店内が全部可愛すぎるし、コーヒーなど飲み物の値段も良心的。写真を撮りつつゆっくりできて、最高でした。

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「puljang coffee」

・住所 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目１－５・公式 Instagram https://www.instagram.com/puljang_coffee/【遊ぶ】開放的な「boh boh kobe」に乗ってリゾートクルーズ♪はじめてのクルーズにちょっとドキドキ！

わんこと一緒にリゾートクルーズが楽しめる「boh boh KOBE」は、利用規約とマナーを守れば小型犬から大型犬まで一緒に乗船OKです◎

船の入口にはスロープも設置されているので、ペットカートでも楽に乗船できます。カートを置けるスペースがあるのも嬉しいポイントです♪

チケットもかわいいね♪

開放感たっぷりの屋上デッキでは潮風を感じながらクルージングを満喫♪

船内1階の一部スペースはペット同伴OK◎ カフェマットを敷けばわんこも座って、一緒にゆったりと流れる景色を眺められます。

乗船中には、わんこ用のおやつやお水のサービスもあるので、わんこも大満足です♪

＼飼い主様からコメント／

ざらめは犬生初のクルージングでした。最初は緊張してたけど、 後半は慣れたみたいで、なんと爆睡していました。

潮風が気持ちよくて、うとうとしたよ♪

注目したいのは、出港時のアナウンス。その日乗船している人やわんこに合わせてアレンジされるので、ぜひ聞いてみてくださいね♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「boh boh kobe」

「ぎょうざの一休 神戸モザイク店」は、JR神戸駅から徒歩約5分。神戸観光で人気の「神戸モザイク」1階にある ぎょうざ専門店です。

おしゃれな飲食店が並ぶ一角にあり、広々としたテラス席はわんこ同伴OK！

大型犬もゆったり過ごせるスペースがあり、さらにペットカートのまま入店できるのが嬉しいポイントです。

看板メニューは、ニンニク不使用で国産野菜をたっぷり使った「こだわり餃子」。小ぶりでモチモチ食感の皮に包まれたジューシーな餡を、神戸名物の味噌ダレで味わうのが定番スタイルです。

餃子以外にも小籠包や春巻き、ラーメンや点心セットなど豊富なメニューが揃ってます♪

ぜんぶ美味しそうだなぁ！

＼飼い主様からコメント／

神戸といったら餃子は味噌ダレ！ いろいろ頂きましたが、個人的に『ネギ汁そば』が好きな味でした！

わんこと一緒に海風を感じながら、美味しい餃子と中華を楽しみましょう♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「ぎょうざの一休 神戸モザイク店」

・住所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 umie MOSAIC 1F・公式 Instagram https://www.instagram.com/gyozanoikkyu_mosaic/まとめ

以上、神戸日帰りモデルコースのご紹介でした♪

ざらめくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡

愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！



SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店

おしゃれな店内で静かに過ごしたよ♪

元町商店街からほど近く、 路地を入ったところにある隠れ家的人気カフェ「SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店」。

スタイリッシュでおしゃれな空間で、スペシャルティコーヒーと店内で手作りされた焼き菓子をゆったり楽しめます。

コーヒーに合うよう工夫されたスイーツばかりなので、注文の際にペアリングについて相談してみるのもおすすめ。

わんこはテラス席OKが同伴OK！店内も吠えない子であれば、カフェマット等を敷くことで一緒に過ごせます♪

こだわりのスペシャリティコーヒーが飲めるお店だよ！

＼飼い主様からコメント／

大好きなフラットホワイトを注文。とっても美味しかったです。無機質な雰囲気の店内がとってもオシャレで、 素敵なコーヒーブレイクが出来ました。

韓国カフェっぽいって人気なんだって♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「SLOTH COFFEE ROASTERS 元町店」

住所 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目３－５ BRIX building

公式Instagram https://www.instagram.com/slothcoffee_roasters/

-->