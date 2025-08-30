LUNA SEA¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¡Ö·ì¤¬Áû¤¤¤À¡×µ×¡¹¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¡Ö°ß¤â¤¿¤ì¡×¤â¥Á¡¼¥Á¡¼¿©¤Ù¤ÆÂçÀ¹¶·
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ù¤Ë¤Æ8·î20Æü¡Á9·î2Æü¤Þ¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥Á¡¼¥À¥Ö¥Á¡×¤³¤È¡Ø¥Á¡¼¥º¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Á¡¼¥Á¡¼¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤³¤È¡Ø¥Á¡¼¥º¥Á¡¼¥º¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡£Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¸øÇ§¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¡ØLUNA CHEE¡Ê¥ë¥Ê¥Á¡¼¡Ë¡Ù¤ÎCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ´·²¤ÎºÆ¸½ÅÙ¡ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡É¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡É
¥Þ¥Ã¥¯¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥ÈÌäÂê¡É¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ
¡¡LUNA CHEE¤Ï¡¢CM¤ÇLUNA SEA¤Î¡ØROSIER¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¡Ø¥Á¡¼¥Á¡¼ROSIER¡Ù¤ò±éÁÕ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê²Î¾§¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡¦¤¿¤à¤¿¤à¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¥®¥¿¡¼¤òHARUTO¡ÊLUNA RIVER¡Ë¤ÈHIROTO¡ÊAlice Nine.¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¥æ¥¨¡Ê¥¥º¡Ë¡¢¥É¥é¥à¥¹¤ò¶Á¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CM¤Ï¡ØSLAVE¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëLUNA SEA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¡¢ËÜ²ÈLUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÎCM½é¸«»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ°²è¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÅ¾ÇäÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥ÈÇã¤¤Àê¤á¡É¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ÌäÂê¤¬È¯À¸¡£¡ÈÅ¾Çä¥ä¡¼¡É¤¬°¤¤¤Î¤ÏÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÂ¦¤ÎÂÐºö¤Ë¤âµ¿Ìä¤äÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤ó¤ÊÁûÆ°¤ÎÄ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿LUNA CHEE¤ÎÈÎÂ¥¤Ï¡¢LUNA SEA¥°¥Ã¥º¤¬Ìã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢SLAVE¤ä¸µSLAVE¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òË¬¤ì¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»ê¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëLUNA SEA¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ
¡¡¼ÂºÝ¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÔSLAVE¤ÎÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥É¤ËÍèÅ¹¡Õ
¡Ô·ì¤¬Áû¤¤¤À¸µSLAVE ¥ë¥Ê¥Á¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡Õ
¡ÔSLAVE¤ä¥ë¥Ê¥Á¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ä¤ÎTL¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎCM¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎGLAY¥Õ¥¡¥ó¤â¥Á¡¼¥Á¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¥ë¥Ê¥Á¡¼´ë²è¤·¤¿¿ÍÀäÂÐ90Ç¯Âå¤ÎV·ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¡Õ
¡Ô¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ÊóÃ´Åö¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥Á¡¼¥Á¡¼¤ä¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SLAVE¤Ë¸Â¤é¤ºV·Ï¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡Ë³¦·¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢´ë²è¼Ô¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ô¥Ý¥±¥«¤Î·ï¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ë¥Ê¥Á¡¼¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤è¡ª¡Õ¡Ô¥Ý¥±¥«¤Ç¿®ÍÑÍî¤Á¤¿¤±¤É¥ë¥Ê¥Á¡¼¤Ç¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í Êª¤ÇÄà¤é¤º¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡Õ¡ÔÆÃÅµ¤Ê¤¤¤«¤é¥Õ¡¼¥É¥í¥¹Èï³²¤âÌµ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡Õ¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö1992Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿LUNA SEA¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÔSLAVEÃ£¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¹Ô¤Ã¤Æ°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Æ¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤¡Õ¡ÔÂ¿¿ô¤ÎSLAVEÆ±ÍÍ¤Á¤ç¤Ã¤È°ß¤â¤¿¤ì...¡£Ï·Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤¤¼¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯SLAVE¤äV·Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤â¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤ï¤»¤ë´ë²è¤â¸«»ö¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ»Üºö¤Î¸«Ä¾¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤â¡¢LUNA CHEE¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Â³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¤¡È¥ë¥Ê¥Á¡¼¡É´ë²è¡£¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ª