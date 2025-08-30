¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉã¤¬¼¨ÃÌ¶â2000Ëü±ß¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡12ºÐ¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤Ç¡ÖÄ¨Ìò8Ç¯È½·è¡×¥¯¥ë¥É¿ÍÈï¹ð¤Î¹ðÇò
¡¡12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ë¡¦¥¢¥Ã¥Ð¥¹Èï¹ð¡Ê22¡Ë¤Ë¡¢7·î30Æü¡¢Ä¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¹µÁÊ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡8·î¾å½Ü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¹´ÃÖ»Ù½ê¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢°ì¿³È½·è¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¹âºÛ¤Ç¸º·º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡È¼êÎ©¤Æ¡É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¡È¹Ô°Ù¡É¤¹¤ë10Âå¤ÎÃË½÷¤¬¡Ä¡×¡ÖÁÝ½ü¤¹¤ë¤ÈÈòÇ¥¶ñ¤¬¡×¡¡¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÀî¸ý»ÔÆâ¤Î¸ø±à
È½·è¸å¤ÏË½¤ì½Ð¤·¡Ä
¡¡¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Î¹ðÇò¤Î¾ÜºÙ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÏºòÇ¯1·î¡¢Àî¸ý»ÔÆâ¤Ç14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯9·î¡¢12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆ¤ÓÂáÊá¡£¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÏÆñÌ±Ç§Äê¿½ÀÁÃæ¤Ç¡¢Æþ´É»ÜÀß¤Î¼ýÍÆ¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤¬¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£Ç¯7·îËö¤ËÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Äî¤ÇÈ½·è¤¬²¼¤ë¤È¡¢ËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿½éÏ·¤Î½÷À¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢³°¹ñ¸ì¤Ç¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¡£¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤âË½¤ì½Ð¤·¡¢Ê£¿ô¤Î·ºÌ³´±¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8Ç¯¤ÏÄ¹¤¤
¡¡°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤¿¸å¤Î8·î¾å½Ü¡¢µ¼Ô¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¹´ÃÖ»Ù½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÈÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÌÌ²ñ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë¡ÖPRADA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥º¥Ü¥ó»Ñ¡£ÃæÆùÃæÇØ¤ÎÂÎ·Á¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤ëÎ¾ÏÓ¤Ï¼ê¼ó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¡¹¤È¤·¤¿È±¤Ï¿¤Ó¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÈ±¿§¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹´ÃÖ»Ù½ê¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¤¤ÆÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿É¤¦¤¸¤ÆÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ç¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯½ÐÍè¤¿¤¬¡¢°ìÉôÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÃ±¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤è¤êÊ¿°×¤ÊÃ±¸ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²ñÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Èµ¼Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½Ä¨Ìò8Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¹µÁÊ¤¹¤ë¡×
¡¡µ¼Ô¤ÏÈ½·èÁ°¤Î6·îÃæ½Ü¤Ë¤â¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÈÌÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤â¡Ö¡ÊÈ½·è¤¬¡Ë¼Â·º¤Ê¤é¹µÁÊ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½È½·è¤¬½Ð¤¿¸å¡¢ËµÄ°ÀÊ¤Î½÷À¤¬²¿»ö¤«¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¿ÆÂ²¤«¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ï¡ÊÄ¨Ìò¤¬¡Ë5Ç¯¤È¤«6Ç¯¤È¤«¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢8Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç8Ç¯¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡ª¡É¤È¤«¡¢¡È¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç8Ç¯¤Ê¤Î¡ª¡¡Â¿²á¤®¤ë¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£8Ç¯¤ÏÄ¹¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¼«¿È¤âÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤È¤Ë½¤ì¤Æ¡¢·ºÌ³´±¤ËÆ¬ÆÍ¤¤â¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¨Ìò8Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¡£È½·è¤¬½Ð¤¿¤È¤¸¡»ö¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤à¤«¤Ä¤¤¤¿¡£Æ¬ÆÍ¤¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤ê¤Ï5Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö2000Ëü±ß¡×¤Ç¼¨ÃÌ¤·¤¿¤¤
¡¡¡½¡½ºÇ½é¤Î»ö·ï¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤À¤ÈÄ¨Ìò9Ç¯¡£°ì¿³È½·è¤Ç·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ëþ´ü¤Ê¤é½Ð½ê»þ¤Ï30ºÐ²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ê¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡Ë¤½¤¦¡£¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤¹¤°¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹µÁÊ¤¹¤ë¡×
¡¡¡½¡½·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤¹¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¹µÁÊ¿³¤Ç¤â¡¢È½·è¤¬°ì¿³¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÄ¨Ìò·º¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤«¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÁê¼êÂ¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¼¨ÃÌ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¼¨ÃÌ¤·¤¿¤¤¡£2000Ëü±ß½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢Áê¼êÂ¦¤Î¿Æ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ÈÍê¤ó¤Ç¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤â¡¢»äÁª¤Ç2¿Í¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï²òÂÎ¹©»ö¤Î²ñ¼Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬2000Ëü±ßÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ò½Ð¤¿¤¤¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ï±þ±ç¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¡½¡½2000Ëü±ß¤Ç¼¨ÃÌ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¹âºÛ¤Ç°ì¿³¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÎÌ·º¤ÎÈ½·è¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¹ð¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÁè¤¦¡©
¡Ö¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î·º´ü¤Ê¤é¾å¹ð¤»¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö5Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¡Ê·ºÌ³½ê¤Ë¡Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤¦¡×
¶âÌÜÅª
¡¡°ì¿³¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÎÊÌ¼¼¤Ç¡¢±ÇÁü¤ä²»À¼¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥ó¥¯Êý¼°¤Ë¤è¤êÈï³²¾¯½÷¤¬¾Ú¿Í½ÐÄî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈÈ¿Í¤¬¤Þ¤ÀÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤¯Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï¡¢Æ±°Õ¤Î¾å¤Ç¸ý°ü¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬ÁÞÆþ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡ÊÆ±°Õ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸ý°ü¤â´Þ¤á¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¡Ë16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·îÃæ½Ü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢2·ï¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Îºá¾õ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½ºÇ½é¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡£14ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿ºá¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Êµ¯ÁÊ¡¦È½·è¤Ï¡Ë¸©¤Î¾òÎã°ãÈ¿¡£¥ì¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï°ì²óÌÜ¤Î»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÏÁê¼ê¤¬14ºÐ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡È20ºÐ°Ê¾å¤À¤È»×¤Ã¤¿¡É¤Èµõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÇ¯Îð¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤¬¤½¤¦¸À¤¨¤ÐÁá¤¯½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¡£¼ÂºÝ¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¥ì¥¤¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡
¡¡¡½¡½ÂáÊá»þ¤ÎÍÆµ¿¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÈï³²¾¯½÷¤¬¡Ë¤ª¶â¤ò¤È¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆñÙ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¶âÁ¬ÌÜÅª¤Ê¤é¼¨ÃÌ¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¨ÃÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¤¹¤ëµ¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤Ç¤Ï¤ª¶âÌÜÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÙ¡¹ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ç¯Îð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¡½¡½º£¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç¸øÈ½Ãæ¡Ê6·î»þÅÀ¡Ë¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¡¢È½·è¤«¤éÌó4¤«·î¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Î»ö·ï¤ÇÈè¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿´¤ÎÉÂ±¡¡Ê¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ìô¤â°û¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¡½¡½9·î13Æü¤Ë¾¯Ç¯¤ÈÈï³²¾¯½÷¤Î3¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÄä¼ÖÃæ¡¢¾¯Ç¯¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¡¢¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÈÈ¹Ô¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË¤Î»Ò¤È¤ÏÅöÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Èà½÷¡ÊÈï³²¾¯½÷¡Ë¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡È¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÇÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤¬ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£2Ëü±ßÅÏ¤·¤ÆçÓ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¡£¡ÊÁÞÆþ¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Èï³²¾¯½÷¤Ï¸øÈ½¤Ç¡È¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½èÈ³´¶¾ð¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÎÏÃ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤ª¶â¤È¤ë¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡½¡½¼¨ÃÌ¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¡¢¤ª¶âÌÜÅª¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½·º»öºÛÈ½¤ÇÀÈï³²¤Î¾Ú¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤¤¹Ô°Ù¤À¡£¤â¤·Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¤êºÛÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Èà½÷¤ÏÅö»þ12ºÐ¡£16ºÐÌ¤Ëþ¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²½¾Ñ¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡¡¡½¡½Èï³²¾¯½÷¤¬¼ÖÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ë¡È²¿ºÐ¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÈÃæ°ì¤À¤è¡É¤ÈÅú¤¨¤¿»Ý¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿
¡¡¡½¡½ÅöÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¾¯Ç¯¤â¥¯¥ë¥É¿Í¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅöÆü¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¸¡»¡¤Ë¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¸¡»ö¤Þ¤Ç½ÐÄî¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö·ïÍâÆü¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤é¤Ï¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò½¸ÃÄ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¹¥®¥å¥ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Á´Éô»ä¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤»¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸øÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¾¯Ç¯¤¬¸øÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¼¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½»ö·ïÍâÆü¡¢½¸ÃÄ¤Ç½Åµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ë¾¯Ç¯¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÅªË½¹Ô¤Ï¡Ë²¿¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¸¡»¡¤Ç¤Î¶¡½Ò¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤é¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¾Ú¸À¤ò¸¡»¡¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ñÙ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¿ÍÀ¸Ë°¤¤Æ¤ë
¡¡¡½¡½»ö·ïÅö»þ¤Ï¡¢Á°¤Î»ö·ï¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¾¯½÷¤é¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤ò¹µ¤¨¤ÆÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î»ö·ï¤â16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ø¤ÎÀÅª¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ä¨Ìò·º¤¬²¼¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉþÌò¸å¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¡½¡½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ï¡£
¡ÖÁ°¤Î»ö·ï¤ÇÈè¤ì¤¿¡£¿ÍÀ¸Ë°¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À¸¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤¦Ë°¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡¤½¤¦Åê¤²¤ä¤ê¤Ê¸ýÄ´¤ÇÅú¤¨¤¿¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¼Â·º¤À¤Ã¤¿¤é¹µÁÊ¤¹¤ë¤·¡×
¡¡¡½¡½¹µÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¥È¥ë¥³¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¡£²ÈÂ²¤â¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¥È¥ë¥³¤Ë¡ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÌá¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÌá¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï°ì¿³¤ÎÄ¨Ìò8Ç¯¤È¤¤¤¦¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¡¢¡Ö¹µÁÊ¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢´û¤Ë¹µÁÊ¾õ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤ÇÆó¿³¤Î¿³Íý¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¹ñ¡¦¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
