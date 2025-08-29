フジテレビが、中居正広氏と女性アナウンサーのトラブルの対応を怠ったとして、港浩一前社長と大多亮元専務個人に対し、50億円を支払うよう訴えを起こした。

【映像】弁護士「中居さんが出廷する可能性がある」

今後、フジテレビが中居氏を訴える可能性はあるのか？ そして、港前社長と大多元専務とフジテレビが和解することなく裁判になった場合、中居氏が出廷する可能性はあるのか？ レイ法律事務所 河西邦剛弁護士に聞いた。

フジテレビが中居氏を訴える可能性について河西弁護士は「結論から言うと、中居さんを被告として訴える可能性は非常に低くハードルが高い。なぜなら、今回のスポンサー離れは、“中居さんトラブル”がきっかけになっているが、その後のフジテレビ側の隠蔽体質疑惑や会見のやり方などの対応に原因があるからと見ることができるからだ。今までも出演者が刑事事件を起こしたり、不倫トラブルを起こしたことはあったがそのことでスポンサー離れたケースはなかった。中居さんのケースは刑事事件にも民事裁判にもなっておらずあくまでも週刊誌ベースであり、その週刊誌の中でも示談があるという話だ」と説明。

一方で「港前社長と大多元専務の裁判に中居氏が参考人として出廷する可能性はある」という。

「今回フジテレビは2人を訴えた理由として『中居さんとのトラブルを知った後に必要な対応を取らなかったこと』を挙げている。その時に、2人は『いや、そんな重大なことだと中居さんから聞かされていなかったから対応しなかった。プライベートな事案だと判断しただけだ』と反論するかもしれない。その時は中居さんがフジテレビ元編成幹部のB氏とどういう話をしていたのか。ここが今回2人が調査をする必要があったのかどうなのかに繋がってくる可能性があるため、中居さんが証人として出廷を求められる可能性はあり得る。ただし、中居さんは拒否できるし、拒否したとしても大きな制裁があるわけでもない。基本的には中居さん側の判断になってくる」

今後の流れについて河西弁護士は「一審判決が出るまで、おそらく2〜3年はかかる。最大のポイントは2人がどういう反応をするかだ。記者会見の時にも港前社長は『完全に間違ったとは言い切れない部分もある』『判断が難しかった』と強調していた。そういった状況にもかかわらず自分に数十億円単位の賠償責任が認められるのはおかしいという反応は十分あり得る。2人の反応に対して裁判所がどういう認定をしてくるのか。この辺りが第三者委員会とは違った結論が出る可能性も十分にあると思う。2人の反論に注目だ」と述べた。

（ニュース企画／ABEMA）