韓国発スキンケアブランド「manyo（マニョ）」がセブンで買える！旅行にぴったりのトラベルキットも手軽に買えるのうれしい

IKホールディングスグループのアイケイが展開する韓国発のスキンケアブランド「manyo（マニョ）」の商品を、2025年8月30日から全国のセブン-イレブンで順次発売します。

自然由来成分にこだわり、様々な肌トラブルをやさしくケア

「美しさ、思いのままに」のスローガンのもと、自然由来成分にこだわったスキンケアアイテムを多数取り揃える「manyo」。敏感肌やゆらぎがちな肌に悩む20代から40代の女性を中心に支持され、毛穴やくすみ、乾燥などの肌トラブルをやさしくケアできるアイテムを用意しています。

定番の人気商品のミニサイズや、朝晩のスキンケア一式が揃ったトラベルキットなど全5種を、セブン-イレブンで販売します。旅行や急なお泊まりの時、また気になっていたけど手を出せずにいた商品が、手軽に近くのセブン-イレブンで買えるのはうれしいですね。

・manyo ガラク ナイアシン 3.0 エッセンス

manyoのベストセラー美容液がさらに進化。ガラクトミセス培養液とナイアシンアミドを配合し、透明感のあるツヤ肌へ導き、毛穴と肌トーンを同時にケアします。セブン-イレブン先行発売で、試しやすい20ml入りのミニサイズです。

価格は1980円。

・manyo ガラク ナイアシン エッセンス マスク

人気の美容液シリーズのシートマスク。ガラクトミセス培養液とナイアシンアミドにより透明感のあるツヤ肌へと導きます。100％竹からできたヴィーガンシートが肌にやさしくフィットします。1枚入りです。

価格は275円。

・manyo ピュア クレンジング オイル

累計販売数1900万本のベストセラー商品が、試しやすいミニサイズになってセブン-イレブン先行発売。オリーブ果実やオレンジ果皮など14種の植物オイルを配合し、肌をやさしくクレンジングできます。100ml入りです。

価格は1650円。

・manyo ピュアクレンジングトラベルキット

「ピュア＆ディープ洗顔料」（20ml入り）と「ピュア クレンジング オイル」（25ml入り）のセット。約6回使えるミニサイズです。

「ピュア＆ディープ洗顔料」は、濃密泡が毛穴の奥の老廃物までやさしくディープクレンジング。セラミドやヒアルロン酸を配合し、突っ張りにくい洗い上がりを実現しました。

「ピュア クレンジング オイル」は、14種の植物オイルを配合し、保湿しながらメイクや毛穴のざらつきをしっかりオフします。

価格は1320円。

・manyo デイ＆ナイトトラベルキット

クレンジングからスキンケアまでこれ1つでまかなえる、携帯に便利な1泊用のトラベルキットです。

「ソーダ洗顔料」（2ml×2包）は、ソーダが毛穴の奥まですっきり落とします。天然由来成分によりディープクレンジングでも突っ張りにくく、保湿力も高めます。

「ガラクトミースキントナー」（2ml×2包）は、ガラクトミセス培養液を配合し、なめらかな肌へと導きます。低刺激のLHA、PHAを配合し、やさしく角質をケアします。

「ガラクトミーエッセンスクリーム」（1.5ml×2包）は、ガラクトミセス培養液の配合により透明感のある肌を実現。高保湿なのにベタつきません。

このほか「ピュア クレンジング オイル」（2ml×1包）、「ガラク ナイアシン 3.0 エッセンス」（1.5ml×2包）を同梱しています。

価格は418円。

※価格はすべて税込です。

