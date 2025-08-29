8月18日に日本テレビで放送された特番「X秒後の新世界」（22:00〜23:00）のエンディングで“3,718,800秒後 この番組がレギュラーになる”と発表された。その翌日、同じく日テレの「カズレーザーと学ぶ。」（火曜22:00〜23:00）では、次回9月2日が最終回になると告知された。「カズレーザーと学ぶ。」の後枠に「X秒後の新世界」が収まると見られているのだが……。

＊＊＊

日テレ関係者は言う。

「『X秒後の新世界』がレギュラー化されるとは、寝耳に水の話でびっくりしました。おそらく編成は極秘裏に話を進め、スポンサーにも説明していたのでしょう。しかし、なぜそれが『カズレーザーと学ぶ。』の後枠なのか、終了を惜しむ声がSNSでも局内でも広まっています」

お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）がMCを務める「カズレーザーと学ぶ。」は、バラエティ番組ながら“最新の学説を各界の専門家から学ぶ”という超ハードコアな教養バラエティとして異彩を放っていた。

「視聴率はそこそこでしたが、8月10日にカズレーザーと女優の二階堂ふみ（30）の結婚が発表されると、翌々日の放送は世帯視聴率8・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区：以下同）を記録。前回（7月29日）の6・1％から2ポイント近くも上がったのです」

ご祝儀相場というやつだろうか。

「私たちもそう思いましたが、その翌週、つまり最終回が発表された19日は8・5％とさらに上げてきたのです。おそらくご祝儀で見た視聴者が『なかなか面白い番組だ』と思って視聴を継続した結果だと思います。いずれにせよ、ようやく火曜夜のラインナップがまとまったところだったのに……」

日テレの火曜夜は強力なバラエティ番組が並んでいる。

コアでは「報ステ」にWスコア

●19:00〜「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ制作）MC：ヒロミ、小峠英二

●20:00〜「踊る！さんま御殿!!」MC：明石家さんま

●21:00〜「ザ！世界仰天ニュース」MC：笑福亭鶴瓶

●22:00〜「カズレーザーと学ぶ。」MC：カズレーザー

「ちなみに19日の世帯視聴率は、『オモウマイ店』が9・4％、『さんま御殿』が8・8％、『仰天ニュース』が9・5％で、これらの老舗番組に『カズレーザーと学ぶ。』が肩を並べたところでした。しかも、コア視聴率（13〜49歳の個人視聴率）で見ると、裏番組の『報道ステーション』（テレビ朝日）にWスコアに近い差をつけていました」

視聴率三冠王の奪還のため打倒テレ朝を掲げる日テレとしては、最高の顔ぶれだったかもしれない。

「もちろん、レギュラー化する『X秒後の新世界』も18日の特番は6・1％と決して悪くはないのですが、物足りない。編成は今、頭を抱えていると思います」

とはいえ、「カズレーザーと学ぶ。」も深夜のパイロット版から始まり、2022年10月にレギュラー化。3年を経て人気が出た。「X秒後の新世界」だって続けているうちに人気が出るかもしれない。

ネタに既視感

「『X秒後の新世界』はそんなに持つとは思えません。“世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証！新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ”をコンセプトに今年1月26日と5月11に特番として放送され、18日の放送が3回目でしたが、ネタが古くて既視感がある」

VTRの前に“68秒後 大阪の漁師と話したくなる”なんていう催眠術のような始まり方は、切り口が新しいと評判だが。

「大阪・岬町の漁師が使う逆さ言葉のネタでしたね。これに限らず、今回放送された東大阪にある宝くじ売り場の店員には縁起のいい名前が多く、当選率が高いなんてネタは、関西のローカル局では定番です。高知の折り鶴がヘンな形というのも、昨年、『秘密のケンミンSHOW極』（日テレ／読売テレビ制作）で放送されました。馬主の小田切有一氏が所有する競走馬に奇妙な名前が多いという話はWikipediaにも載っていますし、『アメトーーク！』（テレ朝）の競馬芸人の回でも見ました」

特番からこれでは、先が思いやられるということか。

「『探偵！ナイトスクープ』（テレ朝／ABCテレビ制作）をはじめとする関西ローカルの番組や、毎朝、中継で地方の面白ネタを入れてくる『ZIP！』（日テレ）や『THE TIME,』（TBS）の焼き直しに見えてしまい、しかも、面白さで勝てていない。レギュラー化してからどうなることやら……」

心配は他にもある。

「カズレーザーと学ぶ。」復活の可能性

「VTRでつなげる番組ですが、そこに被せるナレーションはちょっと小馬鹿にしたような口調で『月曜から夜更かし』（日テレ）にも似ています。また、レギュラー化後のMCには、特番すべてに出演している藤井貴彦アナ（53）とお笑いコンビ・霜降り明星のせいや（32）になると聞きますが、どちらも悪くはないとはいえ派手さがない。火曜夜、ヒロミさん、さんまさん、鶴瓶さんと大物MCが続いた後でこの2人では、どうしても地味に見えてしまうでしょう」

藤井アナはバラエティの仕事も経験しているが、やはりニュースのイメージが強い。

「しかも『X秒後の新世界』が火曜22時枠になると、23時からは藤井アナの『news zero』が始まります。バラエティに出た直後、彼が読むニュースを信用できるのか。それも元局アナに2時間続けて任せていいものか……」

始まる前から暗雲が立ちこめているようだが、どうしたらいいのだろう。

「日テレの人気長寿番組である『世界まる見え！テレビ特捜部』も『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』も、実は一度、レギュラー放送が打ち切られた後に復活した番組なんです。また『カズレーザーと学ぶ。』が帰ってくるかもしれません」

ところで、気になるのは「X秒後の新世界」のエンディングで流れた“3,718,800秒後 この番組がレギュラーになる”という予告だ。371万8800秒は1033時間、つまり43日と1時間だ。予告が流れたエンディングの時間から計算すると、43日と1時間後は9月30日の24時になる。それに当てはまる枠は「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜23:59〜24:24）になるが……。

デイリー新潮編集部