【「ストリートファイター6」×「モンスターハンターワイルズ」 コラボイベント】 9月1日 開催予定

カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」とのコラボイベントを9月1日より実施する。

本コラボでは、「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージしたブランカ、豪鬼、マノン、キャミィ、ケン計5種のEXカラーがゲーム内ショップで販売される。

また、バトルハブ内では「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」というコンテストイベントが開催。どちらが勝つかは投票次第となっており、追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種、「上手に焼けました！」などの称号7種、「ハンターの拍手」、「ハンターのダンス」のエモート2種を入手できる。

そのほか、コラボ期間内にログインしたプレーヤー全員に「モンスターハンターワイルズ」乱入エフェクト、「クエスト開始」乱入SE、スタンプ10種、端末壁紙2種などのアイテムが無料配布。さらに、バトルハブが「モンスターハンターワイルズ」専用の内装に変化し、フォトスポットには「リオレウス」、「リオレイア」が登場するなど、内容盛り沢山となっている。

【『ストリートファイター6』×『モンスターハンターワイルズ』 コラボイベント開催告知トレーラー】

「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージした5種のEXカラーをゲーム内ショップで販売

ブランカ EXカラー feat. レ・ダウ（Outfit 1）

・豪鬼 EXカラー feat. アジャラカン（Outfit 1）

マノン EXカラー feat. ラバラ・バリナ（Outfit 2）

キャミィ EXカラー feat. オトモアイルー（Outfit 3）

ケン EXカラー feat. アルシュベルド（Outfit 1）

投票イベント「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」開催。投票期間：9月1日16時～9月15日15時59分まで

追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種といった報酬が貰える

コラボ期間内にログインするとコラボアイテムを無料プレゼント

期間中はバトルハブが「モンスターハンターワイルズ」専用の内装に変化

モンスターが登場するフォトスポットも

前回のコラボで登場した「モンスターハンター 」テーマのファイティングパスも復刻配信

コラボ限定アバター装備のカラーバリエーションがゲーム内SHOPに追加

自分好みのカラーを装備して、バトルハブ内のフォトスポットで記念撮影を楽しもう

