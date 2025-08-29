「スト6」×「モンハンワイルズ」コラボが9月1日より開催レ・ダウ、アルシュベルドをイメージしたEXカラーなどが登場
カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」とのコラボイベントを9月1日より実施する。
本コラボでは、「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージしたブランカ、豪鬼、マノン、キャミィ、ケン計5種のEXカラーがゲーム内ショップで販売される。
また、バトルハブ内では「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」というコンテストイベントが開催。どちらが勝つかは投票次第となっており、追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種、「上手に焼けました！」などの称号7種、「ハンターの拍手」、「ハンターのダンス」のエモート2種を入手できる。
そのほか、コラボ期間内にログインしたプレーヤー全員に「モンスターハンターワイルズ」乱入エフェクト、「クエスト開始」乱入SE、スタンプ10種、端末壁紙2種などのアイテムが無料配布。さらに、バトルハブが「モンスターハンターワイルズ」専用の内装に変化し、フォトスポットには「リオレウス」、「リオレイア」が登場するなど、内容盛り沢山となっている。
□「ストリートファイター6」×「モンスターハンターワイルズ」のページ【『ストリートファイター6』×『モンスターハンターワイルズ』 コラボイベント開催告知トレーラー】
「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターたちをイメージした5種のEXカラーをゲーム内ショップで販売
ブランカ EXカラー feat. レ・ダウ（Outfit 1）
・豪鬼 EXカラー feat. アジャラカン（Outfit 1）
マノン EXカラー feat. ラバラ・バリナ（Outfit 2）
キャミィ EXカラー feat. オトモアイルー（Outfit 3）
ケン EXカラー feat. アルシュベルド（Outfit 1）
投票イベント「アルシュベルドvs豪鬼、もし闘ったら勝つのはどっち？」開催。投票期間：9月1日16時～9月15日15時59分まで
追加投票数を達成すると「ホープブレイド」などの武器アクセサリー4種といった報酬が貰える
コラボ期間内にログインするとコラボアイテムを無料プレゼント
期間中はバトルハブが「モンスターハンターワイルズ」専用の内装に変化
モンスターが登場するフォトスポットも
前回のコラボで登場した「モンスターハンター 」テーマのファイティングパスも復刻配信
コラボ限定アバター装備のカラーバリエーションがゲーム内SHOPに追加
自分好みのカラーを装備して、バトルハブ内のフォトスポットで記念撮影を楽しもう
＼ #スト6 × #モンハンワイルズ ／- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) August 29, 2025
9/1（月）よりスペシャルコラボを期間限定開催！
期間中はイベント目白押し👏
☑ ログインしたプレイヤー全員にコラボアイテムをプレゼント🎁
☑… pic.twitter.com/wLJUpfHXfP
