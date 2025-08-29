第1打席はクォントリル、第2打席はコックスのカーブを捉えた

【MLB】フィリーズ ー ブレーブス（日本時間29日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・指名打者」で先発出場。1試合3本塁打の大暴れで48号とし、本塁打王を争うドジャース・大谷翔平投手に3本差をつけた。

衝撃の猛打が炸裂した。シュワーバーは初回の第1打席でカル・クォントリル投手のカーブを捉え、右翼席へ450フィート（約137.1メートル）の豪快弾を放った。この時点で同数で並んでいた大谷を抜き、リーグ単独トップの46号とした。さらに8-3で迎えた4回、フルカウントからオースティン・コックス投手のカーブを振り抜き、角度35度のムーンショットを右翼ポール際に運んだ。

これだけで終わらなかった。12-3で迎えた5回、再びコックスと対戦。外角のボール球を片手で払ったようなスイングだったが、打球は左翼席へ着弾。打球速度101マイル（約162.5キロ）、飛距離378フィート（約115.2メートル）、角度33度の本塁打で驚異の1試合3本塁打を記録した。

一気に本塁打数を積み上げ、48本塁打は2023年の自己最多47本を抜いて最多を更新した。また、フィリーズにおいても歴代2位タイに浮上。48本塁打はナ・リーグトップ、116打点はメジャー最多となっている。（Full-Count編集部）