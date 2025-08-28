食楽web

洗練された大人の街、北青山の象徴とも言えるインターナショナルダイニング『TWO ROOMS（トゥー・ルームス）』は、2025年4月2日（水）にリニューアルグランドオープンを果たしました。

手掛けるのは、ホテル出身のシェフ、マシュー・クラブ氏。フュージョン料理を軸に、昼と夜で異なる表情を見せるエンターテイメント性あふれるレストランへと生まれ変わりました。そこで、先日ランチコースとデザートを実際に体験してきました。

ランチコースのスタートは、センスあふれる3種の前菜から。「スモークした鴨の胸肉」、「クラブケーキボール」、「高知県産リサ・フルーツトマト」。

人気の「TWO ROOMS シーザーサラダ」も前菜の一皿として選べます

メインには、「国産ホルスタインビーフフィレのチャーグリル」をセレクト。絶妙な火入れで引き出された肉の旨みと、トリュフが香るマスタードソースの相性が抜群です。

付け合わせのグリル野菜は、どれも一つひとつが主役級の仕上がり。力強さと繊細さを兼ね備えた、夏のごちそうとも言えるメインディッシュでした。

さて、『トゥー・ルームス』を語る上で外せないのが、完成度の高いデザートたち。「いちごのグラスパフェ」は、まるで“食べるショートケーキ。いちごとクリーム、ふんわりスポンジが層をなす極上の一品。「カカオ80％のチョコレートケーキ」は、大人な味わいでシックな見た目。ビターな余韻が贅沢なひとときを演出してくれます。きっと、デザートを目当てに再訪したくなる人も多いはずです。

大切な人との記念日ディナー、海外ゲストとの社交の場、仕事帰りに一杯と、多彩なシーンで寄り添う名店です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

TWO ROOMS

住：東京都港区北青山3-11-7 AOビル 5F

TEL：03-3498-0002

営：月～金 11：30～14：30、18：00～22：00

ティータイム14：30～17：00（全日）、Late Night月・火 ～26：00、水～土 ～27：00、日・祝 ～24：00

休：不定休

https://tworooms.jp