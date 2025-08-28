パソコンおよびスマートフォン（スマホ）などの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「Satechi」ブランドの「OntheGo」シリーズから、スマホストラップ「Crossbody Lanyard Cable」を2025年8月22日に発売。

マグネット式のポータブルSSDも同日発売

最大60ワットの急速充電とデータ転送が可能なUSB Type-C（USB-C）ケーブルをストラップに内蔵し、追加のケーブルを持ち歩く必要がない。未使用時のUSB-Cポートは堅牢なアルミキャップで保護する。

上質な素材を使用するなど手触りにもこだわったという。スマホと接続するためのランヤードカードが付属する。

カラーはブラック、デザートローズ、サンドの3色。

市場想定価格は4970円（以下全て税込）。

このほか「DIGIERA」ブランドから、ポータブルSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「Magnetic Portable SSD」を同日発売する。

軽量コンパクトボディに、USB3.2 Gen2x2 Type-Cを備えたマグネット式ストレージ。iPhoneやAndroidスマホ、タブレットやゲーム機など様々な機器に対応する。

カラーはブラック、ホワイト、ピンクの3色。

ラインアップと市場想定価格は、容量512GBモデルが1万4500円、1TBモデルが2万2500円、2TBモデルが3万9500円。