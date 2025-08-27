8月22日に、旅系YouTuberのこやトラベルがチャンネルを更新。片道200万円のANA最新ファーストクラス「THE Suite」で帰国する様子を公開した。

【写真】一生に一度は乗ってみたい！ 動画で紹介された片道200万円のANA最新ファーストクラス

こやトラベルは、国内や海外のさまざまなスポットを紹介する旅系のYouTuber。直近では、天皇陛下も宿泊した「鳥羽国際ホテル」や超豪華クルーズ「ロイヤルカリビアン・アイコンオブザシーズ」などを紹介している。落ち着いた語りでありながら、現地の雰囲気や食べ物の感想などを分かりやすく解説してくれることが魅力で、2025年8月時点の登録者は21.5万人に上る。

今回の動画では、アメリカ・シカゴから日本に帰国する際、ANAのファーストクラスに約13時間乗った様子を紹介。こやは、貯まったマイルを活用して、運良く予約できたと解説している。前半では、保安検査を抜けてラウンジで休憩したあと、早速搭乗口へ。ファーストクラスであるため、一番乗りで座席に向かう。

足を伸ばしても余裕がある、広々とした座席を目にしたこやは「シートピッチがめちゃくちゃ広いっすねこれ。とんでもない広さだ」と驚いていた。また、ウェルカムドリンクの他に、アメニティとして無料のWiFiやリップクリーム、オリジナルアロマなども提供されており、これまでにないサービスにすでに感動している様子。座席の目の前には43インチの4Kモニターが設置されており、移動中でも映画やドラマで飽きずに過ごせそうだ。

離陸してから食事のメニューに目を通すと、和食と洋食から選べる仕様になっている。さらに、いつでも頼めるメニューとして、とんこつ風ラーメンやアンガスビーフ照り焼きバーガーなども用意されていた。

今回はアメリカ発の飛行機ということもあって、1回目の食事は洋食を選択しており、赤ワインや牛フィレ肉のステーキなどを堪能している。デザートは和食からも選べるとのことで、黒糖を使用した羊羹と期間限定で提供されている福岡県産の八女玉露という日本茶を頼んでいた。こやは「アメリカの上空にいながらこの福岡の上質なものをいただけているという、なんか不思議な感覚ですね」と感想を話している。

食事を済ませたあとは、お手洗いに行って配られたパジャマに着替える。席を外した間にCAがベッドを整えてくれたようで、そのまま4時間ほど就寝。起きたあとには「やっぱりめちゃくちゃ寝心地良かったですね。いままでのフライトのなかで、一番ぐっすり眠ることができました。足を伸ばして広げられるっていうのがもうどれだけ快適かっていうことですよね」と話している。

その後は、軽食としてとんこつ風ラーメンや金目鯛のお茶漬けなどを頼んで、空の上の食事を満喫していた。また、日本に到着する前の2回目の食事は和食を選択。銀ひらすの幽庵焼きや納豆などに舌鼓を打っており、海外帰りの和食に思わず「最高だなこれ」と唸っている。

コメント欄では「ファーストクラスはやっぱり特別感ありますねー 乗ってみたーい」「一生に一度は、乗ってみたいです お料理も美味しそう」などの反応が寄せられている。

一般にはなかなか手が届かない高品質なおもてなしに対して、視聴者から羨む声が届けられているようだ。動画内でも言及されていたが、今回紹介されていたベッドの快適さや美味しい食事は、もちろん地上の高級ホテルでも同様の体験ができる。しかし、空の上という非日常的な場所だからこそ、ファーストクラスという普段できない体験にワクワク感や一層の特別感を感じられるのだろう。旅好きにとっては、見ているだけでも心を弾ませる内容になっているので、ANAのファーストクラスを追体験したい方は、動画で詳細をチェックしてみてほしい。

（文＝小林嵩弘）