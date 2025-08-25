iLiFE!那蘭のどか、重大な規約違反で脱退へ 2日後の武道館公演が最後に【全文】
【モデルプレス＝2025/08/25】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の那蘭のどかが、重大な規約違反のため8月27日の日本武道館公演をもって脱退することがわかった。8月25日公式サイトを通じて発表された。
所属事務所は「【那蘭のどかに関するお知らせ】」と題したお知らせを掲載。「この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました」と報告し、「8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります」と8月27日の日本武道館公演を最後に那蘭が脱退することを伝えた。
そして「本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼びかけ。また、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、並びに現在ネット上にて拡散されております情報にて多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
最後には「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします」と結んでいる。
なお、那蘭を巡っては男性との2ショットがSNS上で拡散。武道館公演を前にファンの間では波紋を呼んでいた。
那蘭は2021年、アイドルグループ・ZOCに当時15歳の最年少メンバー・鎮目のどかとして加入し、2024年3月に活動を終了。2024年には単独で「週刊少年サンデー」「週刊ヤングジャンプ」の表紙を務めるなどモデルとしても活躍し、その後の動向が注目されていたが、大手含む10社以上におよぶ事務所の争奪戦を経て、2024年9月には、iLiFE!への加入とHEROINESへの所属が明らかとなった。（modelpress編集部）
