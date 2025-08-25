¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤Þ¤À»þ´ÖÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¡¡ÇÛÃ£»ØÄê¤Î10Ê¬Á°¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÔºßÉ¼¤¬¡Ä¡¡ÂðÇÛ¤Î¡È¥â¥ä¥â¥äÂÎ¸³¡É¤Ë¶¦´¶¹¤¬¤ë¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¡Ø»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ä¡ª¡©¡ÙÌ¤Íè¤ÎÉÔºßÉ¼¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¡×¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÙÊª¤ÎÇÛÃ£»þ´Ö¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áö¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«10Ê¬Á°¤Ë²È¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¤ÏÉÔºßÉ¼¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ØÄê»þ´Ö¤è¤êÁá¤¯Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Õºá¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä»Ä¤ë°ãÏÂ´¶
¡¡¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢X¤ä¥Ö¥í¥°¡Ö±¿¤Ó²°¤æ¤¤¿¤ÎÌ¡²è¤ÊÆü¾ï¡×¤ÇÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¡Ø¥ê¥¢¥ëÂðÇÛÊØÆüµ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö2016Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Þ¤ÇÂç¼êÂðÇÛÊØ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤éÂðÇÛ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¡ØÂðÇÛÊØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂÎ¸³ÃÌ¡Ù¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÂðÇÛ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÏÃ¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÌ¡²è¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢ÉÔºßÉ¼¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡ÖÅê¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤À¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×
Q.ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡ÖÇÛÃ£°÷¤Ï°ì±þ¼Õ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÇÛÃ£¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ö¤·¤Öµö¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÏÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾åÄÉµÚ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢ÂðÇÛ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿ÅÙÇÛÃ£¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¤¤¬¡¢ÌëÆ»¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÀÅ¤«¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¡Ø»ØÄê¤·¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¤»þ´Ö¤ËÇÛÃ£¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉÔºßÉ¼¤Ë¤¦¤½¤Î»þ´Ö¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡ÖÅöÌÌ¤Ï°ú¤Â³¤¡ØÂðÇÛÊØ¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤ÏÄÌÈÎ¤Î¼ûÍ×¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂðÇÛÊØ¤Îºß¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â·Ú²ßÊª¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌÈÎ¤ÎÇÛÃ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×