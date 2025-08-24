弁護士の橋下徹氏（56）が24日放送のMBSテレビ「今田・橋下のニュースショー“ガチの門”〜不条理のシンソウSP」に出演。医師の“格差”に提言を行った。

番組では、若手医師の現状を取材。医学部を卒業後、2年の初期研修を経て、一般的な保険診療を行う外科・内科・救急科などを経ず、いきなり美容クリニックに勤務することが通称、“直美（ちょくび）”と呼ばれている。10年で約12倍に増加しているという。

“直美”代表として、スタジオには38歳の男性医師、33歳の女性医師が登場した。収入について、クリニック経営者の同男性医師は「役員報酬で月400万円。残りは法人にプールさせる。僕なりにこれでも慎ましく生活している」と明かした。

女性医師は「雇われなので」と言いつつ、年収は「外車何台か分ぐらい」と語り、勤務もほぼ定時に出退勤。ただ、2人とも保険診療医よりも下に見られるという実感も口にした。

一方、大学病院の高度救急センターで働く27歳の女性医師の過酷な労働現場にも密着した。その日は勤務開始から仮眠も含め27時間後に帰途につき、帰宅後も呼び出しがあれば病院に戻るという激務。だが、大学病院の若手医師の年収について、専攻医の約73％が年収500万円以内と回答したアンケート調査が紹介された。取材した女性医師は「別病院にもアルバイトで勤務している」と語り、働き方改革が進んでいるとはいえ、休みは「週1回あるか、ないか…」と打ち明けた。

この不条理な“格差”こそが、“直美”増加の大きな要因であり、一般医療現場での深刻な医師不足を招いていると言える。橋下氏は「この2つの分野の決定的な違いは、やったことに対する見返り。あまりにも保険診療医にはない」と指摘した。

ただ、保険診療医の低収入によって「利益を受けているのはわれわれ。日本の保険制度は世界No.1と言われていて、ものすごい安い費用で最高の医療が受けられる。自由診療の世界に行けば、救命救急医は数千万〜億超えになるんです。それを500万円以下にしてるって、全部われわれのため。全部保健医療の医師たちの自己犠牲でやってもらっている。僕らは本当に感謝しないといけない」と語った。

この現状に、橋下氏は「“直美”は稼げ！その上で…」と提言。「前向きに稼ぐところはどんどん稼いでもらいたい。稼いでもらったお金を地域医療に回してもらえないか。われわれ（美容外科医も）地域医療を一定支えていますよ、というのを仕組みとしてちゃんと作ってあげれば」と訴えた。

今田耕司も「自由診療の医師の中には、後ろめたいと思っている方もいるかも。そのシステムがあれば、堂々と稼いで保健医療にも貢献していると言える」と続いた。

美容外科の女性医師も「すごい良い考えだと思う」と賛同していた。