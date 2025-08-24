歌手の和田アキ子（75）が24日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。詐欺電話がかかってきた体験について語った。

番組では、カンボジアの特殊詐欺拠点とみられる施設で日本人らが現地当局に拘束された事件で、愛知県警が20日、詐欺未遂容疑で、10〜50代の邦人男女29人を逮捕した話題を取り上げた。

和田は詐欺電話がかかってきた経験があるかとの話題となると「あたしは大体留守電があるから、留守電で何か言ってるのもあるから相手しないですむんだけど、こないだかかってきて、家電に」と打ち明けた。

「で、寝室、誰も知らない電話番号で。マネジャーしか知らないから。あれおかしいなあって」と不審に思ったという。

10回コールされたと言い、マネジャーなら2、3回のコールで切って携帯にかけ直すためおかしいと思ったが電話に出ると「あなたのカードが…」という話になったとした。

和田はそこで「どこへかけてんだ、上のもん呼べ！警察に友達いるぞ！」と凄んだと言い、すると電話はすぐに切れてしまったとした。

タレントの勝俣州和は「本当は出ない方がいいですね」とフォローし、和田は「でもそんな電話夜だから、家族に何かあったのかと。なんか嫌だなと思ったけど、10回たっても鳴ってたから、もしもし？って出たら言うから。すぐ切ったよ」と回顧。

勝俣は再度「出ちゃダメです」と念を押し、和田は「出ないことです、まず」と応じた。